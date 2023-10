Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la série "Friends", est mort à l'âge de 54 ans

Selon plusieurs médias américains, l'acteur a été retrouvé mort à son domicile, samedi.

Il faisait partie de la bande de copains la plus célèbre du petit écran. L'acteur Matthew Perry, qui jouait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom américaine Friends, est mort à l'âge de 54 ans, ont rapporté plusieurs médias américains samedi 28 octobre. Selon le Los Angeles Times, le comédien a été retrouvé inconscient par son assistant, dans son jacuzzi, à son domicile de Los Angeles (Californie). Aucun signe d'un acte criminel n'a été retrouvé, selon des sources anonymes citées par le Los Angeles Times et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé son décès en premier.

Matthew Perry était né dans le Massachussetts en 1969, de parents canadien et américain. Sa mère est une journaliste ayant travaillé pour l'ancien Premier ministre canadien Pierre Trudeau, père de Justin Trudeau, tandis que son père est acteur. Après la séparation de ses parents, Matthew Perry avait été élevé entre Montréal et Los Angeles.

Il a longtemps lutté contre l'addiction

Il était surtout connu pour son rôle dans la sitcom à succès Friends, qui racontait les péripéties d'un groupe de six amis new-yorkais : Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler, employé de bureau à l'humour grinçant. Les dix saisons de la série, diffusée entre 1994 et 2004 sur la chaîne NBC, totalisaient plus de 230 épisodes. Elle a touché un nouveau public grâce à sa diffusion sur plateforme de streaming Netflix.

Matthew Perry avait reçu trois nominations aux Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, pour ses rôles dans Friends puis dans la série A la Maison Blanche. Il était également apparu dans les films Coup de foudre et conséquences, avec Salma Hayek, ou encore Mon Voisin le tueur, avec Bruce Willis.

L'acteur luttait depuis des années contre une addiction aux analgésiques et à l'alcool. Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi des soins de désintoxication à 65 reprises au cours des dernières années. Il avait également subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction, dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018.

Hollywood salue son "génie comique"

Dans un communiqué au Los Angles Times, le studio Warner Bros TV., qui a produit la série emblématique, s'est dit "dévasté" par la nouvelle de son décès. "Matthew était un acteur incroyablement talentueux. (...) Son génie comique a été ressenti atour de la planète", a ajouté le studio. De son côté, NBC a déclaré être "terriblement attristée par la mort prématurée de Matthew Perry". "Il a apporté tellement de joie à des centaines de millions de personnes dans le monde (...) et son héritage vivra à travers de nombreuses générations", selon la chaîne américaine.

Plusieurs personnalités ont également réagi à l'annonce de la mort de l'acteur. Maggie Wheeler, qui incarnait sa petite amie Janice dans Friends, a dit être "chanceuse d'avoir pu partager tous ces moments créatifs" avec Matthew Perry. "Tout le monde l'aimait, et moi en particulier", a déclaré l'actrice Selma Blair sur le même réseau social.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MaggieWheeler_official (@maggiewheeler_official)

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ancien camarade de classe du comédien, lui a également rendu hommage. "Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n'oublierai jamais nos jeux dans la cour d'école, et je sais que les gens du monde entier n'oublieront pas la joie que tu leur as apportée, a-t-il écrit sur X (ex-Twitter). Merci pour tous les rires Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté."