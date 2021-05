"Friends" revient, mais vous n'avez jamais vu la série culte ? Voici comment faire illusion (et vous donner envie de la regarder)

L'émission spéciale célébrant les retrouvailles des six acteurs est diffusée jeudi sur le réseau HBO Max. Si vous êtes passé à côté du phénomène "Friends", on vous livre quelques clés pour assurer sans jamais avoir visionné une seule minute de la série culte.

Dix-sept ans et vingt-et-un jours que les fans attendaient ça. Le casting de Friends va enfin se réunir à l'occasion d'une émission spéciale pour partager leurs meilleurs souvenirs de la série des années 1990. En France, c'est la plateforme de vidéo à la demande Salto qui a obtenu les droits de diffusion. Les abonnés y auront accès dès 9 heures du matin, jeudi 27 mai, en même temps qu'aux Etats-Unis sur HBO Max, en VOST, avant une diffusion sur TF1 en VF à une date encore inconnue.

Les inconditionnels de la série sont dans les starting-blocks... mais pas vous ? Vous n'avez jamais réellement posé l'œil sur les histoires de Ross, Rachel et les autres ? Vous étiez tranquillement au point sur Game of Thrones, NCIS ou La Casa de papel et voilà qu'on vous ressort un dinosaure télévisuel des archives ? On a pensé à tout : voici un petit guide pour survivre à la vague Friends: The Reunion.

Comment résumer cette histoire qui se déroule notamment au Central Perk ?

Friends, c'est l'histoire d'une bande de six amis à New York. Pendant dix saisons, on suit le quotidien de trois filles et trois garçons, aux parcours complètement différents : Rachel (Jennifer Aniston), une fille à papa ; Ross (David Schwimmer) et Monica (Courteney Cox), frère et sœur en manque de reconnaissance ; Joey (Matt Le Blanc), un acteur en galère ; Phoebe (Lisa Kudrow), une ex-SDF excentrique ; et un... C'est vrai ça, c'est quoi le métier du sarcastique Chandler (Matthew Perry) ? Si vous avez la réponse, nous, on cherche encore. Ces vingtenaires, puis trentenaires, passent le plus clair de leur temps au Central Perk, un café en bas de chez eux, dont le nom est directement inspiré de Central Park, immense parc au cœur de Manhattan.

Autour d'un café, ils se disputent, se vannent, se racontent leurs journées, leurs histoires d'amour ou leurs problèmes de boulot. Ils vivent principalement en colocation dans deux appartements séparés par un couloir. Impossible de vous dire précisément qui vit avec qui, car il y a eu quelques déménagements au fil des saisons. Magie de la télévision, nos héros vivent dans des appartements au standing largement enviable, pour seulement 200 dollars, alors que la chaîne CNBC soulignait (article en anglais) que l'appartement principal où se déroule la série se louerait ces dernières années environ 4 500 dollars sur le marché new-yorkais dans la vraie vie. Au-delà de ces approximations, la force de Friends réside entre autres dans son générique culte (allez, on se l'écoute pour le plaisir) et la possibilité de prendre la série en cours de route.

Est-ce que ça a mal vieilli ?

Oui et non. Si vous jugez d'un point de vue vestimentaire, les premiers épisodes piquent un peu les yeux, avec une légère surdose de vêtements en jean propre aux années 1990. Par ailleurs, la télévision grésille un peu, et la taille du téléphone fixe vous donnera sûrement quelques sueurs froides. Sans oublier les rires enregistrés, qui peuvent agacer.

De l'aveu même des scénaristes, Marta Kauffman et David Crane, qui se sont épanchés dans le Hollywood Reporter (article en anglais) en 2019, certaines thématiques ne seraient plus traitées de la même manière aujourd'hui. Au fil des années, des critiques ont régulièrement été formulées à l'encontre de la série, notamment concernant les moqueries répétées sur l'obésité de Monica à l'adolescence, la transidentité du père de Chandler ou le manque de personnages issus de la diversité. Il a ainsi fallu attendre la saison 9 pour que le premier personnage récurrent noir fasse son apparition (Charlie, petite amie de Joey, puis de Ross).



Reste que la série américaine était plutôt avant-gardiste pour son époque : homosexualité, GPA, adoption, relations familiales complexes, divorces, ou encore parent transgenre font partie des thématiques abordées au fil des dix saisons. Sur le ton de la comédie, ces représentations, parfois plus ou moins adroitement dédramatisées, tranchent face aux clichés de la famille parfaite habituellement mis en avant dans les autres séries du moment. Cela avait d'ailleurs valu à un épisode de Friends d'être censuré par des chaînes de télévision au Texas et en Ohio, en 1996, lorsque l'ex-femme de Ross épouse sa compagne, comme le rappelait en 2017 le journal britannique Metro (article en anglais). Cette série a eu le mérite de mettre en avant des situations inédites à la télévision, de donner de la visibilité à des causes, même de manière imparfaite, et c'est ce qui la rend toujours d'actualité, 25 ans plus tard.

Et Brad Pitt, il jouait aussi dedans ?

Dans un épisode, oui ! Au début des années 2000, Brad Pitt et Jennifer Aniston sont le couple star d'Hollywood. Une aubaine pour les scénaristes de Friends. L'acteur joue le temps d'un épisode un ancien camarade de lycée de Rachel. Quinze ans après avoir subi les moqueries de la belle, l'ancien adolescent mal dans sa peau se venge et révèle au groupe d'amis une rumeur qu'il avait lancée à l'époque sur celle qui l'avait maltraité.

Brad Pitt n'est pas la seule star à avoir eu un rôle dans Friends. La liste donne même le tournis : Tom Selleck, Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn, Ben Stiller, George Clooney, Alec Baldwin, Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme, le créateur de mode Ralph Lauren, la mannequin Elle Macpherson, et même Sarah Ferguson, ex-duchesse d'York, ont chacun incarné un personnage le temps d'un ou plusieurs épisodes.

C'était si fou que ça, le succès de "Friends" ?

Vous n'avez pas idée. Friends est vite devenu un rendez-vous incontournable. Aux Etats-Unis, entre 25 et 30 millions de téléspectateurs suivaient en moyenne chaque épisode, avec des pics à plus de 50 millions, notamment pour le dernier épisode de la série, le 6 mai 2004.

De 20 000 dollars par épisode au début de la série, les six acteurs touchaient jusqu'à un million de dollars par épisode lors de la dernière saison. Inconnus en 1994, les acteurs principaux sont devenus des stars internationales.

Pendant les premières saisons, la coupe de cheveux de Jennifer Aniston était si prisée des Américaines qu'elle était surnommée "The Rachel". L'actrice est par ailleurs sans doute celle qui a eu la plus belle carrière professionnelle après la fin de Friends, avec de nombreux rôles au cinéma et à la télévision. D'autres ont vécu des moments plus difficiles, comme Matthew Perry, qui a notamment fait face à des problèmes de drogue et d'alcool. Mais aucun des six acteurs stars ne s'est retrouvé dans les oubliettes d'Hollywood.

Quelles sont les principales intrigues ?

Pour faire court, sachez que pendant dix ans, Ross se marie (un peu) et divorce (beaucoup). Avec Rachel, ils se mettent ensemble, se séparent, font une pause, se séparent, se marient, divorcent, font un enfant, le tout entrecoupé de multiples rebondissements. De son côté, Joey joue dans le feuilleton Les jours de notre vie, son personnage meurt, puis revit. Il enchaîne les séries et pièces de théâtre un peu foireuses, mais finit toujours par s'en sortir. Chandler et Monica se mettent ensemble au cours d'un voyage à Londres, pendant que Phoebe joue les mères porteuses pour son frère, lui-même en couple avec une femme beaucoup plus âgée.

Quoi qu'il en soit, même sans connaître les intrigues par cœur, vous rirez toujours aux blagues sarcastiques de Chandler et aux égarements de Phoebe.

Quelles sont les répliques cultes à connaître ?

On commence par un simple "Oh. Mon. Dieu". Marquez l'arrêt entre chaque mot, c'est très important. Cette expression récurrente est l'œuvre de Janice, une petite amie de Chandler durant les premières saisons. Son rire et cette phrase prononcée à chaque étonnement de la jeune femme provoquent une grande angoisse chez son ex-petit ami et sa bande.

Si un jour, lors d'un déménagement par exemple, vous rencontrez un problème à cause d'un canapé ou d'un couloir trop étroit, ne vous étonnez pas de voir l'une de vos gracieuses aides s'écrier "Pivote !". Il s'agira sans doute d'un hommage à Ross qui, après avoir hurlé plusieurs fois cette instruction, finit par abdiquer.

Dans un autre registre, "Joey pas partager son manger" ou son célèbre "Ça va toi ?" ("How you doin'?" en version originale) pour draguer les filles font partie des classiques.

Pour marquer encore plus de points, n'oubliez pas de fredonner un coup de "Tu pues le chat, tu pues le chat, ce n'est pas ta faute !", le tube que Phoebe interprète régulièrement au Central Perk.

Alors, convaincus ? Si vous résistez toujours à l'envie irrésistible d'enchaîner les dix saisons de la série (disponibles sur Netflix), sachez qu'il reste à ce jour une question centrale à élucider et qu'on n'attend plus que votre participation : Ross et Rachel faisaient-ils, oui ou non, une pause dans leur relation, quand le jeune homme a eu une aventure avec une autre femme ?