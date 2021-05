La "réunion de retrouvailles" de la série culte "Friends" sera diffusée par Salto jeudi

Après dix-sept ans d'absence, les six héros de Friends se réunissent pour un épisode exceptionnel jeudi 27 mai, des retrouvailles retransmises par le service de streaming HBO Max. La plateforme Salto et la chaîne privée TF1 vont diffuser en France cet épisode spécial, ont annoncé lundi 24 mai des porte-paroles à l'AFP, confirmant une information du site Puremedias.



Cette "Friends reunion" ("réunion d'amis") sera lancée sur Salto simultanément avec sa mise en ligne aux États-Unis sur le service de streaming HBO Max, prévue jeudi, a précisé à l'AFP un porte-parole de la plateforme de streaming hexagonale. De son côté, TF1 a confirmé qu'elle diffuserait "prochainement" l'épisode, après Salto. Il devrait passer en première partie de soirée sur la première chaîne, avec un doublage en français.

Des souvenirs et des guest-stars au menu

Cet épisode très attendu intitulé Celui où ils se retrouvent (The One Where They Get Back Together), ne reprendra pas la trame de la série, qui s'est achevée en 2004 au bout de 10 saisons. Mais on y retrouvera les six comédiens principaux qui partageront souvenirs et anecdotes, aux côtés de nombreuses vedettes invitées, du chanteur canadien Justin Bieber au groupe sud-coréen BTS, en passant par l'ancien footballeur David Beckham et la chanteuse Lady Gaga. Des premières images ont été dévoilées le 19 mai.



En France, cette sitcom qui a marqué toute une génération avait démarré sur Canal Jimmy avant d'être diffusée en clair à partir de 1997 sur France 2. Elle a été rediffusée sur de nombreuses chaînes du PAF et ses 10 saisons sont en outre disponibles sur Netflix.