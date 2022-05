Jubilé d'Elizabeth II : la vie de la reine d'Angleterre fascine et inspire les cinéastes

La vie de la reine Elizabeth II est digne d'un film. Pas étonnant qu'elle ait donc régulièrement les honneurs du cinéma, qui a souvent raconté les périodes sombres de son règne. En tête de liste, le destin tragique de Diana, repris dans le film Spencer de Pablo Larraín, ou dans The Queen, en 2006. Mais aux abords de Buckingham (Royaume-Uni), les touristes du monde entier ont surtout à l'esprit la série The Crown. Beaucoup expliquent que la série a relancé leur intérêt et leur affection pour la reine. "On a appris à la connaître en regardant The Crown. Depuis je la respecte beaucoup plus", confie une femme.



Une reine très secrète

Pour les actrices, montrer le visage intime d'Elizabeth II est un défi immense. La femme la plus célèbre au monde ne se livre en effet jamais en public. Les productions ont souvent recours à des spécialistes, comme Robert Lacey, historien et conseiller de la série The Crown. Il s'appuie sur des témoignages de l'entourage de la reine pour percer ses secrets. En 70 ans de règne, elle n'a fait qu'une seule apparition dans une fiction, dans un court-métrage aux côtés de Daniel Craig, alias James Bond, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres (Royaume-Uni) en 2012.