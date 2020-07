Cinq choses à savoir sur "Watchmen", l'incroyable série nommée 26 fois aux Emmy Awards

Inspirée du roman graphique culte du même nom, la mini-série HBO "Watchmen" a récolté 26 nominations aux Emmy Awards. Un véritable succès qui s'explique par la qualité de cette série de super-héros d'actualité.

Les nominations aux Emmy Awards, prix américain récompensant les séries, sont tombées le 28 juillet, annoncées virtuellement, coronavirus oblige. Pour HBO, c’est une véritable consécration : la série Watchmen est nommée dans 26 catégories, de meilleure mini-série à meilleure actrice pour Regina King, en passant par meilleure photographie. Un véritable raz de marée pour cette production acclamée par la critique. En France, elle est disponible sur la plateforme OCS. Pour ceux qui n’ont pas encore craqué, voici cinq choses à savoir sur Watchmen.

1 Elle est tirée d’un comics au succès unique

Avant Watchmen la série, il y avait Watchmen les comics (Les Gardiens en français). Edités par DC Comics, ils sont publiés entre septembre 1986 et octobre 1987 aux États-Unis. Aux manettes : le scénariste Alan Moore (V pour Vendetta), le dessinateur Dave Gibbons et le coloriste John Higgins. Le roman graphique est un véritable succès commercial et critique : en 1988, il obtient le prix Hugo, récompensant les meilleures œuvres de science fiction et fantasy, dans la catégorie créée cette année là, "autres formats". En 2010, Watchmen figure même dans la liste du Time, des cents meilleurs romans écrits en anglais depuis 1923. Le comics est considéré comme une œuvre majeure de science fiction. Son adaptation était donc attendue avec impatience et des attentes élevées. D’autant plus qu’avant la production HBO, Zack Snyder (300, Batman v Superman) s’attaque à cette oeuvre culte en 2009, avec le film Watchmen : les gardiens, qui ne connaît qu’un succès mitigé.

Watchmen est une série de comics d'Alan Moore et Dave Gibbons, publiée en 1986. (Urban Comics)

2 La série est plus une suite qu'une adaptation

Plus qu’une simple adaptation de roman graphique, Watchmen propose une histoire originale qui se passe trente ans après les événements du comics. Ce dernier suit une bande de super-héros à la retraite, devenus des sociopathes névrosés, à l’aube d’une Troisième Guerre mondiale. Dans cet univers parallèle, le Dr Manhattan, un surhomme, a modifié l’histoire que nous connaissons et a aidé les États-Unis à gagner la guerre du Viêt Nam. Dans la série, rendez-vous en 2019 dans une Amérique où Robert Redford est devenu président.

Jeremy Irons incarne Adrian Veidt alias Ozymandias dans Watchmen. (FR_TMDB)

À Tulsa, en Oklahoma, les policiers portent désormais des masques pour protéger leur identité : trois ans auparavant, un groupe de suprémacistes blancs les a attaqués à leur domicile. Angela Abar (Regina King) est l’une des rescapées de cette fameuse "Nuit Blanche" et commence à enquêter sur ces extrémistes. Si dans ce résumé succint, les super-héros du roman graphique ont disparu de la série, n’ayez crainte, certains y jouent des rôles importants.

3 Elle est terriblement d’actualité

La série prend comme point de départ un événement tragique de l’histoire américaine, longtemps oublié des livres d’histoire : le massacre de Tulsa. En 1921, cette ville de l’Oklahoma est le témoin d’une émeute raciale qui dure deux jours. Des habitants blancs pillent les commerces afro-américains de la ville, attaquent violemment et tuent des membres de la communauté noire : c’est le lynchage le plus important mené sur le sol américain. Alors que les questions du racisme et des violences policières agitent les États-Unis depuis la mort de George Floyd, la signification de Watchmen devient encore plus forte.

"C'est le pouvoir et la responsabilité de la télévision, non seulement d'offrir une multitude de services ou un peu de rêve, mais aussi d'amplifier les voix qui doivent être entendues et raconter les histoires qui doivent être dites", a déclaré le président de l’académie des Emmy Awards, Frank Scherma. En reconstituant ce massacre ignoré pendant des années, Watchmen traite de la question de l’identité américaine et des dérives de la société avec brio. Bien plus qu’une simple série de super-héros.

4 Son créateur a révolutionné la télévision

Qui d’autre que Damon Lindelof pour s’attaquer à un projet aussi casse-gueule et ambitieux ? Si son nom n’est pas connu du grand public, son impact dans le monde des séries n’est pas à prendre à la légère. En 2004, il crée Lost, Les Disparus qui suit les survivants d’un crash d’avion sur une île. Si l’intrigue ne parait pas très originale, la série révolutionne la télévision en réinventant la narration sérielle et en proposant un programme moins conventionnel.

Lost, Les Disparus utilise des retours en arrière, jongle entre plusieurs genres cinématographiques et n’hésite pas à perdre son spectateur. C’est la touche Lindelof : ne pas avoir peur des questions existentielles et de la limite entre réalité et rêve. On retrouve tous ces éléments dans The Leftovers (2014 – 2017), autre œuvre de Damon Lindelof qui plonge dans un monde où 2% de la population terrestre a disparu de la surface de la Terre, sans explication. Beaucoup moins connue du grand public, The Leftovers est pourtant un véritable chef d’œuvre. Avec Watchmen, Damon Lindelof confirme son génie créatif.

5 Une deuxième saison n'est pas prévue

Pour son créateur, une saison deux de Watchmen n’était pas nécessaire. La fin ouverte et brillante de la première saison laissait pourtant espérer les fans qui en demandent plus. Dans une interview pour Collider, Damon Lidelof explique son choix : "Le mieux pour Watchmen, cette chose que j’aime tant, c’est que quelqu’un d’autre s'y attaque maintenant. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant que tout ce que je pourrais pondre pour faire une suite. À moins d'avoir une idée aussi importante à mes yeux que 'Tulsa 21', je ne veux pas y revenir. Et je n'ai pas eu cette idée. Je préfère créer un espace que des gens auraient envie de combler." Difficile pour HBO de continuer la série sans son créateur. Si le doute planait toujours en début d’année, Watchmen est officiellement catégorisée comme mini-série en février. Le chapitre est bien clos.