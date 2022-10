Claude Guéant et le tableau africain : quand un ancien ministre embarque une toile appartenant à l'Etat

Pourquoi, dans les ministères et ambassades, le mobilier et les œuvres d'art ont-ils tendance à se volatiliser, comme le constate un document de "Complément d'enquête" à voir le 6 octobre 2022 ? Y aurait-il une tentation à s'approprier les biens de l'Etat, même chez les plus hauts personnages de la République ? Pourraient-ils parfois profiter d'une zone grise, celle des cadeaux ? Dans cet extrait, un ministre de l'Intérieur se voit offrir un tableau lors d'une visite officielle...