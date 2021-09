Royaume-Uni : les travaux de rénovation de Big Ben s'achèveront en 2022

Sous sa cage d'acier, au bout du parlement de Westminster, il est difficile de reconnaître Big Ben (Londres). Mais le monument londonien se libère peu à peu de ses échafaudages. Son horloge principale, longtemps cachée, se découvre enfin et ses aiguilles retrouvent leur place avec une surprise de taille. Les travaux de peinture ont dévoilé leurs couleurs originelles. Ce n'est pas le noir qu'elles portaient depuis les années 30, mais un bleu de Prusse.

Un projet de rénovation qui s'élève à 93 millions d'euros

C'est un projet de rénovation titanesque et le plus coûteux jamais entrepris par la tour. Avec le temps, le budget a explosé : 93 millions d'euros. C'est bien plus que les 33 millions prévus initialement. La facture est à la hauteur des travaux souvent imprévisibles, car il était nécessaire de réparer les ravages du temps ainsi que parfois les conserver. Les travaux devraient s'achever en 2022 avec un an de retard causé par la pandémie.