Journées du Patrimoine : les visiteurs se pressent en dépit du coronavirus

C. Le Goff, B. Six, Y. Relat, A. Gouty, A. Dupont, K. Founas, A. Da Silva
France 2

Face à la pandémie de Covid-19 qui continue à se propager en France, les Journées du Patrimoine ont été forcées de s’adapter, samedi 19 septembre. Ce week-end qui attire des milliers de visiteurs a été annulé dans certaines villes. Dans d’autres, les règles sanitaires sont de rigueur pour éviter toute nouvelle contamination. Dès samedi matin, les visiteurs ont rejoint des files d’attente, masqués et avec leur réservation qu’ils avaient faite en ligne.

Une procédure sanitaire stricte

Tous ont pris leur mal en patience et acceptent volontiers les règles. "On nous dit d’avoir de la distance entre nous, il a fallu réserver à l’avance", raconte une femme. "C’est plutôt bien organisé, c’est chouette. C’est un privilège parce qu’on est moins nombreux. On peut découvrir le lieu, prendre des photos sans qu’il y ait beaucoup de personnes dessus", ajoute une autre visiteuse ravie.