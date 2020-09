Italie : à la découverte de l’université de Bologne

Nulle part ailleurs en Europe trouve-t-on autant de palais et de maisons bourgeoises consacrés au savoir. Bologne, en Italie, est la première destination de la bourse d’échange étudiant Erasmus, et ce n’est pas un hasard. "Le philosophe Erasme a étudié ici et quand il est reparti, il a voulu transmettre ailleurs ce qu’il y avait appris", explique Marco Bazzocchi, professeur de littérature italienne à l’université de Bologne.

Des élèves prestigieux

Quelque 90 000 étudiants animent les lieux, notamment la bibliothèque du XVe siècle. L’université de Bologne est riche en livres, mais aussi en souvenirs d’élèves prestigieux. "Dante, par exemple, a fait partie de nos élèves. Il parle des deux tours de la ville dans la Divine Comédie. Copernic aussi, car on trouvait à l’époque à Bologne les meilleurs équipements scientifiques", précise Marco Bazzocchi. Dans les couloirs, on retrouve les blasons des grandes familles d’étudiants, toute la noblesse italienne, mais aussi la bourgeoisie : les Ferrari, Armani ou Pasolini. Fondée en 1088, l’université de Bologne est la plus vieille d’Occident.

Le JT

Les autres sujets du JT