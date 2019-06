Italie : une station balnéaire romaine enfouie sous les eaux

Pour mesurer l'ampleur de l'ancienne cité romaine, il faut prendre de la hauteur. Se dévoile alors un labyrinthe de villas et de termes. Cette ville a été construite dans le cratère d'un volcan, ce qui a causé sa disparition au VIIe siècle après Jésus-Christ. Baia (Italie) aurait ainsi lentement disparu sans que personne ne meure.

Les vraies statues dans un musée

Le lieu attire les curieux du monde entier, venu voir de leurs yeux ce joyau sous-marin, à seulement six mètres de profondeur. Surplombant la baie, le musée de Baia conserve les originaux des œuvres. Les statues que les visiteurs caressent sous l'eau ne sont que des répliques. Dans les années 70, la décision est prise de les sortir toutes de la mer pour les sauver. Les mosaïques ont été restaurées, les copies de statues réimplantées et 2 000 ans plus tard la ville engloutie de Baia est devenue une sorte d'Atlantide.

