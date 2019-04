Le pape François souhaite la "mobilisation de tous" pour reconstruire Notre-Dame

Le souverain pontife a adressé un télégramme à l'archevêque de Paris pour lui exprimer son soutien après l'incendie de la cathédrale parisienne.

Le pape François a appelé à la "mobilisation de tous" pour reconstruire Notre-Dame de Paris, dans un télégramme adressé à l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, et publié mardi 16 avril. "Je forme le vœu que la cathédrale (...) puisse redevenir, grâce aux travaux de reconstruction et à la mobilisation de tous, ce bel écrin au cœur de la cité", écrit le souverain pontife.

J’ai conscience que [la catastrophe] a aussi affecté un symbole national cher au cœur des Parisiens et des Français dans la diversité de leurs convictions.Le pape Françoisdans un communiqué

Les promesses de dons affluent déjà pour tenter de redonner son lustre au célèbre monument de la capitale. Mardi matin, plus de 360 millions d'euros de promesses de dons étaient comptabilisées, à l'initiative d'entreprises, de collectivités et de particuliers. La Fondation du patrimoine a notamment lancé une "collecte nationale" afin de recueillir les dons.

Le pape François a également salué "le courage et le travail des pompiers qui sont intervenus pour circonscrire l'incendie". Le Vatican avait déjà exprimé son "incrédulité" et sa "tristesse" la veille aux alentours de 21h30, alors que le feu continuait de ravager la cathédrale. Le directeur par intérim de la salle de presse du Saint-Siège, Alessandro Gisotti, avait également salué l’action des pompiers et de "tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique".