Incendie à Notre-Dame : déjà plus de 360 millions d'euros de promesses de dons pour la reconstruction

La maire de Paris a proposé, mardi, d'organiser une conférence des donateurs, qui réunirait "des mécènes du monde entier".

Les promesses de dons affluent, mardi 16 avril, après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des entreprises, des collectivités mais aussi des particuliers ont commencé à mettre la main au porte-feuille pour financer la reconstruction de l'édifice. Voici les principales initiatives.

>> Incendie à Notre-Dame de Paris : suivez notre direct

LVMH et la famille Arnault promettent 200 millions d'euros

Mardi matin, le groupe LVMH, numéro un mondial du luxe, et la famille de Bernard Arnault ont annoncé un don de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame. "La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", ont-ils indiqué.

La famille Pinault donnera 100 millions

Dès lundi soir, la famille de l'industriel et milliardaire français François Pinault a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale, via la société d'investissement Artemis. "Cette tragédie frappe tous les Français et bien au-delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", a souligné François-Henri Pinault, fils de François Pinault et président de la holding familiale et du groupe de luxe Kering.

La mairie de Paris engage 50 millions

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une contribution à hauteur de 50 millions d'euros de la part de la Ville pour la restauration de la cathédrale. "Je vais proposer au président de la République que nous organisions tous ensemble, dans les prochaines semaines, une grande conférence internationale des donateurs, qui pourra se tenir à l'Hôtel de Ville", a-t-elle dit. Cette conférence réunirait "des mécènes du monde entier afin de lever les fonds nécessaires à la restauration".

La région Ile-de-France promet 10 millions

La région Ile-de-France va débloquer 10 millions d'euros d'"aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux". L'enveloppe sera débloquée "dans les prochains jours", a promis, sur Radio Classique, la présidente de région Valérie Pécresse.

Plus d'un million dans la "collecte nationale"

Dès lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'une souscription nationale allait être lancée. Mardi, à 11 heures, la Fondation du patrimoine annonçait avoir déjà récolté "1,1 million d'euros" dans le cadre de sa "collecte nationale".

Des cagnottes dans le monde entier

La plate-forme de financement participatif Go Fund Me a annoncé, lundi soir, que plus de 50 campagnes liées à l'incendie de la cathédrale avaient déjà été créées à travers le monde. "Dans les prochaines heures, nous travaillerons avec les autorités pour nous assurer que les fonds arriveront là où ils feront le plus grand bien", a précisé l'entreprise.

D'autres initiatives ont été lancées, notamment par la French Heritage Society. Cette organisation américaine dédiée à la préservation des trésors architecturaux et culturels français a lancé une page web sur son site pour collecter des fonds. La présidente de la Ligue de football professionnel a, elle, promis une "aide financière" venant du "monde du football", selon L'Equipe.