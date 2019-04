DIRECT. Incendie de Notre-Dame de Paris : un Conseil des ministres pour lancer le chantier de la reconstruction

Ce qu'il faut savoir

Deux jours après le drame, l'heure est déjà à la reconstruction. Le Conseil des ministres sera entièrement consacré aux suites de l'incendie de Notre-Dame de Paris, mercredi 17 avril, à l'Elysée. A 18h50, l'heure où les flammes sont apparues, les cloches de toutes les cathédrales de France sonneront, en solidarité avec le diocèse de Paris. Suivez cette journée dans notre direct.

Cinq ans pour rebâtir. "Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici cinq années", a dit Emmanuel Macron, mardi soir, au cours d'une allocution télévisée de moins de six minutes, à l'Elysée.

Les dons affluent. Face à ce chantier qui s'annonce colossal, les contributions se multiplient, d'Apple à la Banque centrale européenne en passant par des milliers d'anonymes, atteignant au moins 800 millions d'euros.

L'enquête se poursuit. Une trentaine de témoins, aussi bien des ouvriers présents lundi que des employés chargés de la sécurité de l'édifice, ont déjà été entendus. D'autres le seront mercredi, a indiqué le parquet. Europe Echafaudage, une des sociétés présentes sur le site, a assuré que toutes les procédures de sécurité "avaient été respectées".

La messe de Pâques délocalisée. Le diocèse de Paris a annoncé que l'église Saint-Sulpice accueillerait les offices jusqu'à samedi, tandis que la messe de Pâques sera célébrée, dimanche, en l'église Saint-Eustache.