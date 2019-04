EN IMAGES. Le jour où Notre-Dame de Paris a failli disparaître sous les flammes

Pendant douze heures, 400 sapeurs-pompiers ont combattu le feu, qui s'est déclaré lundi soir dans les combles de la célèbre cathédrale. Mardi matin, le brasier a été maîtrisé. Retour en images sur ces 24 heures où les Français ont assisté, impuissants, à cet incendie historique.

Il ne reste plus que les deux tours de la cathédrale et sa structure. L'incendie de Notre-Dame de Paris s'est déclaré à 18h50, lundi 15 avril, et a cautionné des dégâts immenses sur cet édifice construit entre les XIIe et XIVe siècle.

La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée, le procureur de la République indiquant que "rien" n'allait "dans le sens d'un acte volontaire". Les dons privés pour financer la reconstruction de la cathédrale se chiffrent à près de 700 millions d'euros mardi soir. Le président Emmanuel Macron a lancé une souscription nationale pour reconstruire l'édifice. Les experts doivent maintenant estimer l'étendue des dégâts, afin d'établir un plan de reconstruction. Retour en 20 photos sur cette journée où Notre-Dame a failli disparaître dans le brasier.