We Demain : le poète Jean de la Fontaine était-il un écologiste avant l'heure ?

Jean de la Fontaine était-il un militant de l'intelligence et de la sensibilité animale ? C'est la question évoquée par le magazine à travers les textes du poète français, né en 1621 à Château-Thierry. "La Fontaine c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de nature. Son père était maître des eaux et forêts à Château-Thierry (…). Lui-même a repris cette charge", explique Patrick Scheyder, auteur et collaborateur au média We Demain.

L'écologie à travers la littérature

"A l'école, on devrait expliquer que les fables de Jean de la Fontaine ne sont pas que des métaphores. D'abord, c'est quelqu'un qui renverse les rôles, qui fait que les animaux donnent des leçons aux hommes, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse", analyse l'auteur. De plus, Jean de la Fontaine, qui mettait en avant les animaux dans ses poèmes, leur prêtait une sensibilité et une véritable intelligence. Le poète n'est pas le seul à avoir abordé l'écologie dans la littérature, selon Patrick Scheyder. "C'est une manière de montrer que l'écologie n'est pas née d'hier et que nos interrogations sur le présent et le futur sont de longue date", ajoute-t-il.