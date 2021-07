"C'est le symbole de l'indépendance et de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien contre le colonialisme français. C'est le drapeau bleu, blanc, rouge qui a flotté pendant longtemps en Algérie et ça a été vécu comme un traumatisme par beaucoup d'Algériens", explique Nedjib Sidi Moussa, docteur en science politique. À l'origine, le drapeau algérien était associé à un mouvement politique dirigé par Messali Hadj, une figure aussi importante que controversée. "C’est celui qui, quand justement la France va coloniser l'Algérie en 1830, va mener l'insurrection, la résistance, surtout dans l'Ouest algérien", précise Nedjib Sidi Moussa.

Un symbole

Avant d'être le drapeau d'un peuple en lutte et d'un État indépendant, le drapeau algérien était d'abord celui de l'Étoile nord-africaine, un mouvement qui était actif dans l'entre-deux guerres. Comme pour la plupart des partis politiques qui se créent à cette époque, il a fallu trouver un symbole. Nedjib Sidi Moussa détaille : "Le croissant et l'étoile, ce sont des symboles qui sont liés à la culture arabo-islamique, la couleur verte, c'est la couleur préférée du prophète de l'islam, la couleur blanche, plutôt la pureté, le rouge, la vigueur."

"Il y a des événements très douloureux dans l'histoire du peuple algérien"

Parmi les événements douloureux et traumatisants que le peuple algérien a vécus, Nedjib Sidi Moussa cite notamment les massacres de Sétif. Le 8 mai 1945, alors que la victoire des Alliés sur le nazisme est célébrée sur le territoire algérien, la répression par les forces françaises d'une manifestation indépendantiste fait des milliers de morts dans la région. Lors de cette manifestation, le drapeau algérien va être brandi à côté du drapeau français. "Et ça va être l'origine d'incidents, de répression et de massacres, qu'on connaît, les massacres du nord-Constantinois, où il y aura des dizaines de milliers de morts", raconte Nedjib Sidi Moussa. Ces événements vont conférer un symbole encore plus fort au drapeau algérien : il va devenir de plus en plus connu et populaire et ainsi de plus en plus brandi lors de manifestations.

1962, le drapeau officiel

En 1962, il devient le drapeau officiel de l'Algérie, désormais indépendante. "On va plus souvent le voir dans des célébrations privées, dans des manifestations publiques ou sportives, même quand, a priori, le drapeau algérien n'a aucun rapport avec ce qui est en train de se passer, mais il y a des personnes qui vont le brandir", explique le politologue lequel y voit le symbole "d'un attachement au pays perdu, au pays des ancêtres."

À partir de 2019, il est massivement repris par les manifestants lors des marche du Hirak contre le régime.