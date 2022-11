Toutankhamon : 100 ans de fascination et de mystères autour du jeune pharaon

C'est toujours l'un des sites les plus visités au monde. Au cœur de la vallée des Rois, en Égypte, le tombeau de Toutankhamon n'en finit pas de fasciner depuis 100 ans. C'est le 4 novembre 1922 qu'Howard Carter, archéologue britannique, va faire la découverte majeure. Ses équipes creusent la terre et le sable pour dégager des marches qui s'enfoncent dans le sol. Une première porte apparaît, l'antichambre.



Près de 5 500 objets entourent le sarcophage doré de Toutankhamon

Puis, après une année de fouilles, une seconde porte est découverte : celle du tombeau. "C'est évidemment l'émerveillement, puisque en glissant une lampe dans le trou, il voit dans la lumière vacillante, un amoncellement incroyable d'objets, plus beaux les uns que les autres, dans un désordre terrible", explique Christophe Barbotin, conservateur général du département "antiquités égyptiennes" du musée du Louvre. Près de 5 500 objets entassés il y a plus de 30 siècles pour accompagner un jeune pharaon dans l'autre monde entourent le sarcophage doré de Toutankhamon. Fascinés par le masque funéraire de 10 kg d'or, les archéologues auront peu d'égard pour la momie, dont le crâne sera détruit après que ce masque a été arraché. Quelques mois après cette découverte, le mécène d'Howard Carter meurt au Caire (Égypte). Un homme d'affaires qui visite la tombe décède brutalement, ainsi qu'un radiologiste qui examine la momie. Il n'en faut donc pas plus pour que l'on attribue ces décès à la vengeance de Toutankhamon. La légende de la malédiction est née.