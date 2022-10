"13h15 le dimanche". Les aventuriers du monde oublié > Episodes 3 & 4

En 2022 sont célébrés le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes de la pierre de Rosette et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon. Des exploits scientifiques signés par le Français Jean-François Champollion et le Britannique Howard Carter. Destins croisés…

Cette série inédite en quatre épisodes (1 & 2 ; 3 & 4) du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Patrice Brugère, Edouard Mounier et Mathilde Rougeron, revient sur les destins hors du commun de deux égyptologues majeurs : le Français Jean-François Champollion (1790-1832) et le Britannique Howard Carter (1874-1939). A un siècle d’intervalle, leurs travaux sont intimement liés : le déchiffrement des hiéroglyphes le 14 septembre 1822 a ouvert la voie à une nouvelle science indispensable pour comprendre le monde oublié de l’Antiquité égyptienne ; cent ans plus tard, le 4 novembre 1922, est survenu l’un des plus grands événements archéologiques de tous les temps, la découverte du tombeau de Toutânkhamon (né vers -1345 et mort vers -1327).

Grâce à Champollion, à sa méthode de déchiffrement et à ses premiers travaux sur les monuments d’Egypte, Carter a pu découvrir, un siècle plus tard, le prodigieux trésor du onzième pharaon de la XVIIIe dynastie caché dans la vallée des Rois, sur la rive occidentale du Nil à la hauteur de Louxor. Les deux hommes sont réunis par la terre égyptienne, tout autant vécue que fantasmée. Ils ont eu très tôt le même désir d’Egypte antique, la même soif d’aventure au pays des pyramides, et ont traversé ce pays envoûtant, au gré de leur génie, de leurs obsessions et des soubresauts de l’Histoire.

La malédiction des pharaons ?

Alors qu’il traversait une mauvaise passe en Egypte, Howard Carter a eu une intuition : le tombeau de Toutânkhamon doit bien exister… mais où ? Comment l’archéologue et égyptologue britannique a-t-il trouvé les moyens d’organiser les fouilles et de plonger dans les entrailles de la vallée des mystères ?

Lord Carnarvorn, ce très riche mécène féru d’archéologie qui faisait équipe avec Howard Carter depuis presque dix ans, était en route pour l’Egypte. Se laisserait-il convaincre de se lancer dans une dernière campagne de fouilles… après des années de recherches infructueuses ? Avant de subir la malédiction des pharaons ?

