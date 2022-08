Russie : Mikhaïl Gorbatchev, dernier leader de l'URSS, est mort à l'âge de 91 ans

C'est un acteur majeur de l'histoire du XXe siècle qui s'est éteint mardi 30 août. Décédé à l'âge de 91 ans, l'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev restera, pour l'Occident, un partenaire vers la paix et la fin de la guerre froide. Mais les commentaires sont, aujourd'hui, beaucoup plus mitigés en Russie. "Démanteler l'Union soviétique, c'était une mauvaise idée. L'Union soviétique, c'était comme un avion, une belle voiture : il aurait plutôt fallu la moderniser", affirme un Russe.



Des réformes ambitieuses

Le président russe Vladimir Poutine s'est quant à lui contenté d'un communiqué dans lequel il évoque un dirigeant à la grande influence sur l'histoire du monde. Fils d'agriculteurs et né dans une famille modeste, le jeune Mikhaïl Gorbatchev fait ses études à Moscou (Russie). Il est très vite repéré par le parti, et grimpe les échelons. À son arrivée à la tête d'une Union soviétique chancelante, il entreprend des réformes ambitieuses : perestroïka, restructuration économique et "glasnost" ("transparence"), soit un peu de liberté d'opinion et de presse.

Mikhaïl Gorbatchev met fin au goulag, et libère les dissidents emprisonnés. Il retire ensuite les soldats soviétiques d'Afghanistan et charme les dirigeants de l'Occident. En 1986, la catastrophe de Tchernobyl affaiblit son autorité et montre aux yeux du monde l'état de délabrement de l'URSS. En 1989, Gorbatchev est celui qui rend possible la chute du mur de Berlin, et devient Prix Nobel de la paix l'année suivante. En 1991, hué en Russie, il signe sa lettre de démission et met fin à l'Union soviétique.