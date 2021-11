Pompéi : découverte des vestiges d'une chambre d'esclaves

Le site archéologique mythique de Pompéi ne finit jamais de dévoiler ses secrets. Plus de deux mille ans après l'éruption du Vésuve qui a éternellement figé la ville, plusieurs professionnels viennent de découvrir une pièce de seize mètres carrés. La chambre est meublée de trois lits tressés de cordes, qui ont été parfaitement conservés. La chambre minuscule était sans doute dédiée aux esclaves de l'époque.



3 millions de visiteurs par an



Les restes de matériel retrouvé semble faire penser que les esclaves logés dans la pièce étaient en charge de l'entretien d'un char romain. "Cette nouvelle découverte montre que ceci n'est pas seulement un endroit très touristique parmi les plus visités du monde, mais aussi toujours un lieu de découvertes archéologiques", déclare Dario Franceschini, le ministre italien de la Culture. Cette découverte contribue à la richesse du site qui accueille plus de trois millions de visiteurs par an.