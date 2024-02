Missak Manouchian au Panthéon : après la cérémonie, des ouvrages pour aller plus loin, pour tous les âges

Documentaires, articles de presse, reportages, et enfin la grande cérémonie du Panthéon, chargée d'émotion, de mercredi soir 21 février, ont apporté une masse d'informations sur le destin tragique du groupe Manouchian. Si vous souhaitez approfondir vos recherches et vos connaissances sur cette page de l'Histoire de France, vous avez peut-être raté quelques ouvrages qui apportent divers éclairages. En voici quelques-uns.

"Manouchian" d'Astrig Atamian, Claire Mouradian et Denis Peschanski

C'est l'ouvrage incontournable de la mémoire de Missak et Mélinée Manouchian. Trois historiens ont travaillé sur les parcours respectifs des deux résistants : Astrig Atamian, Claire Mouradian et Denis Peschanski, le coauteur du formidable documentaire Manouchian et ceux de l'Affiche rouge (disponible sur france.tv). Les étapes de leur vie sont enrichies de précieux éclairages sur le contexte historique, géopolitique ou social des événements. L'iconographie est riche de quelque 250 illustrations, souvent inédites, photos et archives familiales, correspondances, documents administratifs parfois très émouvants... Une somme réunie dans un séduisant format (21 x 27 cm).

"Manouchian : Missak et Mélinée Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la Résistance française", est paru le 8 novembre 2023 chez Textuel (192 pages, 39 euros)

"Manouchian" de Mélinée Manouchian

Lire (ou redécouvrir) les mots de Mélinée qui se remémore Missak. Son témoignage unique fut écrit et publié pour la première fois en 1974, soit trente ans après la mort de son époux. Cette nouvelle édition, revue et augmentée, est préfacée par Katia Guiragossian, la petite-nièce du couple Manouchian, et complétée de nombreuses archives : manuscrits, extraits des carnets de Missak, poèmes, correspondances, photos... Mais on aime surtout les souvenirs de Mélinée et sa façon de parler de l'homme de sa vie. Dans ce témoignage, quand elle est biographe, elle parle de lui en l'appelant "Manouchian". Et parfois, elle redevient l'amoureuse et dit simplement "Missak", mais aussi "Manouche", son surnom affectueux. S'excusant presque de trop parler d'elle, Mélinée écrit : "Après tout, je n'étais pas une femme exceptionnelle (...). Ce fut l'amour de Manouchian qui fut exceptionnel. Mais je crois que Manouche ne pouvait aimer que d'une façon exceptionnelle. Tous ses sentiments, toutes ses passions avaient un caractère d'exception. Il savait être à la fois démesuré et réfléchi."

"Manouchian" de Mélinée Manouchian, est paru le 30 novembre 2023 aux Éditions Parenthèses (320 pages, 24 euros)

"Missak et Mélinée Manouchian, un couple en résistance" de Gérard Streiff

Cette biographie croisée, fluide et facile à lire, a été écrite par Gérard Streiff, journaliste et auteur. Outre le couple Manouchian, on découvre également des informations sur des membres beaucoup moins connus de la mouvance armée de la Main-d’œuvre ouvrière (MOI). Un ouvrage enrichi et complété par des écrits de Didier Daeninckx, auteur de différents livres sur Manouchian, et Jean-Pierre Sakoun, en charge des commémorations du 21 février.

"Missak et Mélinée Manouchian, un couple en résistance", Gérard Streiff, préface de Didier Daeninckx, postface de Jean-Pierre Sakoun, est paru le 4 janvier 2024 chez L'Archipel (240 pages, 21 euros)

"Missak Manouchian, une vie héroïque" de Didier Daeninckx et Mako

Entre bande dessinée et roman graphique, ce beau travail biographique et historique, ponctué d'éléments de l'histoire de Manouchian méconnus du grand public, est coédité par le ministère des Armées. Avec une belle équipe à la plume et aux pinceaux : Didier Daeninckx, passionné par les Manouchian depuis un demi-siècle, au scénario, Mako au dessin, Dominique Osuch à la couleur. Des épisodes précis, parfois très personnels, de la vie de Missak et Mélinée Manouchien s'enchaînent telles des séquences avec, pour intermèdes, des planches reproduisant des affiches de film, de publicité ou de propagande d'époque. L'historien Denis Peschanski, conseiller scientifique du projet, clôt l'ouvrage avec un riche dossier illustré sur les étrangers dans la Résistance.

"Missak Manouchian, une vie héroïque" de Didier Daeninckx, Mako, Dominique Osuch et Denis Peschanski, est paru le 25 janvier 2024 chez Les Arènes BD / Ministère des Armées (120 pages, 22 euros)

"Missak, Mélinée & le groupe Manouchian" de JD Morvan et Thomas Tcherkézian

Autre somptueux ouvrage graphique, la BD réalisée par l'auteur Jean-David Morvan et le dessinateur Thomas Tcherkézian, avec le travail fascinant d'Hiroyuki Ooshima sur la couleur. Dans un univers visuel inquiétant, pas vraiment chatoyant, qui préfigure la tragédie de février 1944 et la funeste affiche de la propagande nazie, le rouge surgit dans les moments dramatiques. Il colore les génocidaires ottomans, le désert irrigué par le sang arménien, puis les nazis... Le sang jaillit à la faveur des attaques des résistants. Et il coulera lors leur mise à mort... Le rouge marque parfois l'action et le désir. Enfin, cet ouvrage très poignant rend un hommage appuyé à une trentaine de résistants, le récit étant ponctué par autant de portraits en pleine page, en noir en blanc, façon studio Harcourt.

"Missak, Mélinée & le groupe Manouchian, les fusillés de l'Affiche rouge" de Jean-David Morvan et Thomas Tcherkézian, est paru le 16 février 2024 chez Dupuis (160 pages, 25 euros)

"Ivre d'un grand rêve de liberté", poésies de Missak Manouchian

Pour la première fois, les 56 poèmes que le résistant communiste avait écrits dans les années 1930, avant la tourmente de la guerre mondiale, sont réunis et traduits dans une édition bilingue français-arménien. Missak Manouchian exprime ses états d'âme et ses attentes d'homme, de citoyen du monde : douleur de l'apatride, amour de la nature, rejet de la duplicité humaine, aspiration à la fraternité des hommes, aspiration à une liberté absolue : "Ouvre-toi mon âme, ouvre-toi au soleil ! / Lance tes chagrins d'hier dans le sombre gouffre / Écrase ta conscience, les anciens liens de ton esprit / Et laisse voguer ton bateau dans le courant présent !..." On suit tout un cheminement intime qui mènera Manouchian à ses engagements politiques, puis militaires...

"Ivre d'un grand rêve de liberté", Missak Manouchian, poésies, traduction de Stéphane Cermakian, préface d'André Manoukian, introduction de Didier Daeninckx, collection dirigée par Alain Mabanckou. Le recueil est paru le 12 janvier 2024 (216 pages, 13,90 euros)

"Anatomie de l'Affiche rouge" d'Annette Wieviorka

Au sein des commémorations du 80e anniversaire des exécutions du Mont-Valérien et de l'Affiche rouge, elle est la porte-voix d'un discours à contre-courant. Annette Wieviorka, historienne de la Shoah, conteste avec persévérance le choix de l'Élysée de n'avoir ouvert les portes du Panthéon qu'au couple Manouchian, et pas aux autres condamnés du groupe. À la fin 2023, elle avait déjà cosigné une tribune déplorant cette décision. Dans un tout petit livre qui ne paie pas de mine, elle réaffirme son sentiment d'"injustice" et de "malaise", et elle développe son argumentaire sur quelques dizaines de pages.

"Anatomie de l'Affiche rouge" d'Annette Wieviorka, est paru le 2 février 2024 chez Seuil/Libelle (60 pages, 4,90 euros)

"Missak Manouchian, l'enfant de l'Affiche rouge" de Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier

Comment raconter la tragédie du groupe Manouchian aux enfants ? C'est le défi remporté par l'incontournable Didier Daeninckx et le peintre et illustrateur Laurent Corvaisier. L'ouvrage, sorti initialement en 2009, fait l'objet d'une réédition à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Le récit est à la première personne, le narrateur n'est autre que Missak Manouchian. Dessins très colorés pour les moments heureux, encre de Chine quand le Mal rôde, cet ouvrage graphique émouvra petits et grands. Pour compléter la lecture, ce bel album se conclut avec une partie documentaire illustrée dédiée aux immigrés résistants de l'Affiche rouge, propice à une discussion entre parents et enfants.

"Missak Manouchian, l'enfant de l'affiche rouge" de Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier, est paru dans une nouvelle édition le 21 février 2024, pour l'entrée au Panthéon du résistant arménien, chez Rue du monde (60 pages, 19 euros). À partir de 8 ans.

> À voir ou revoir : "Manouchian et ceux de l'Affiche rouge" de Hugues Nancy et Denis Peschanski, diffusé mardi 20 février 2024 à 21h10 sur France 2. Disponible sur la plateforme france.tv (jusqu'au 28 août 2024)

> À voir ou revoir : "Manouchian" de Daniel Rihl et Clément Magnin, coécrit par Florence Kieffer. Série docu-fiction en 4 épisodes du magazine "13h15 le dimanche" sur France 2, disponible sur le site Franceinfo et sur france.tv (jusqu'au 14 février 2025)

> À voir ou revoir : La cérémonie d'entrée au Panthéon du mercredi 21 février, diffusée sur France 2.