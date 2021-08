Inde : la citadelle imprenable de Fort Rouge, symbole de l'indépendance du pays

Comme un mirage au cœur du vieux Dehli (Inde), la forteresse de Fort Rouge se dresse telle une citadelle, imposante et théâtrale. Avec son enceintre de 2 kilomètres et ses murs de 30 mètres de haut, ce fort est l'un des symboles de la capitale indienne, ancien lieu de pouvoir des empereur mongols, et l'un des lieux les plus visités du pays. Construit au XVIIème siècle sous le règne de l'empereur qui fit bâtir le Taj Mahal, ce bijou d'architecture mêle différentes cultures et fait preuve d'un haut degré de raffinement. Les colonnes sont d'inspiration grecque et les arches d'inspiration mongole, tandis que les fleurs de lotus inversées renvoient à la mythologie hindoue.

Un haut symbole de l'indépendance indienne

Lorsqu'ils sont arrivés en Inde, les Mongols ont découvert un climat beaucoup moins doux que le leur. Ils ont donc fait construire des jardins pour rafraîchir les lieux. En 1857, le fort est pris par les Britanniques et devient le quartier général de l'armée coloniale. Il est saccagé par les soldats, et 80% des bâtiments sont détruits pour construire des baraquements militaires. Un épisode très humiliant pour les Indiens, qui admirent aujourd'hui ce lieu devenu le symbole de l'indépendance indienne. C'est ici que pour la première fois, un Premier ministre indien hissa le drapeau du pays. C'est également ici que l'on célèbre la fête nationale, encore aujourd'hui. Le monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.