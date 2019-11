Histoire : un général de Napoléon identifié après 200 ans

C'était un mystère vieux de plus de deux siècles. La dépouille d'un général et ami de Napoléon, Charles-Étienne Gudin, était enfouie quelque part en Russie. L'été dernier, son squelette a enfin été retrouvé à Smolensk par une équipe d'archéologues franco-russes. Il avait été fauché par un boulet de canon russe en 1812. Igor Yassinski, dont un ancêtre a fait partie des troupes de Napoléon, nous ramène sur le champ de bataille. "Gudin a été blessé dans ce périmètre à plus ou moins dix mètres", explique-t-il.

Une comparaison ADN

"Sa jambe a été arrachée au niveau du genou et son autre jambe, la droite, a été blessée par un obus au niveau du mollet", poursuit-il. Le squelette retrouvé cet été a lui aussi été amputé d'une jambe. Mais pour être sûr qu'il s'agit bien du général Gudin, il a fallu faire parler l'ADN. À Marseille (Bouches-du-Rhône), dans un laboratoire de la police scientifique, un expert a prélevé des cellules dans un fémur et une dent. La comparaison avec l'ADN de la famille du général s'est révélée positive.

