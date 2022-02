Eurozapping : un label vert refusé par Autriche, la sécheresse au Portugal et une statuette romaine restituée à la France

L'Autriche se positionne contre le label vert pour le nucléaire et le gaz. La Commission européenne vient d'accorder le label vert au nucléaire et au gaz, des énergies de transition qu'elle juge indispensables pour atteindre la neutralité carbone en 2050, au grand dam de l'Autriche, qui annonce vouloir porter plainte. La décision peut encore être bloquée si 20 États membres le demandent, ou si le Parlement européen s'y oppose.

La production d'électricité diminue

Au Portugal, la sécheresse sévit déjà. Depuis 20 ans, il n'y a jamais eu autant de régions touchées en plein hiver. Sur cinq barrages, les centrales hydrauliques sont au bord de l'asphyxie, faisant diminuer la production d'électricité. "Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est à peine à 9 milliards de mètres cubes, alors qu'il devrait y en avoir près du double", explique Luis Dolhao, responsable de l'association d'irrigation VIGIA. Des interdictions d'irrigation ont déjà été décrétées.



Direction les Pays-Bas : une statuette romaine a été restituée à la France par un Néerlandais, Arthur Brand, détective et expert en antiquités. On l'appelle le Sherlock Holmes des antiquités. Sa dernière expertise a été menée sur un Bacchus en bronze du premier siècle volé il y a 50 ans en Bourgogne. Il va ainsi le remettre à la directrice du musée concerné, qui n'y croyait plus.