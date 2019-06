Débarquement : les étudiants américains commémorent aussi le 6 juin 1944

La Seconde Guerre mondiale et le Débarquement en Normandie du 6 juin 1944 sont un chapitre décisif de notre histoire, que les jeunes Américains découvrent pour la première fois entre 11 ans et 14 ans. "Je sais que l'on a été en guerre ensemble là-bas, que l'on a été alliés. On a envoyé des troupes pour l'effort de guerre, on a combattu ensemble et on a gagné. On a sacrifié beaucoup d'hommes, mais on a aussi sauvé la Normandie", confie une jeune Américaine.

Des hommages rendus au lycée

Le programme d'histoire met l'accent sur les opérations militaires et les conséquences politiques et économiques de la guerre. Sans oublier les expériences personnelles vécues par les soldats et les civils. "Les jeunes ont parfois des membres de la famille qui ont été militaires. Notre lycée organise une journée du souvenir avec des soldats et chaque lycéen peut apporter des photos avec des membres de la famille qui ont servi sous les drapeaux et on les affiche aux murs pour leur rendre hommage", précise un membre du lycée.

