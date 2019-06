Débarquement en Normandie : portrait de Charles Shay, un soldat amérindien

La semaine du 6 juin sera marquée par les commémorations du débarquement en Normandie, avec une place toute particulière qui sera faite aux vétérans. Cette "semaine de commémorations s'annonce particulièrement forte en émotion, car c'est peut-être la dernière fois qu'il y aura autant de vétérans ; près de 500 d'entre eux sont attendus aux différentes cérémonies", explique Diane Schlienger, en direct d'Omaha Beach (Normandie). Parmi eux, un Amérindien : Charles Norman Shay.

"J'ai dû m’asseoir pour endiguer toute la tristesse"

Il avait seulement 19 ans quand il a débarqué à Omaha Beach. À 94 ans, Charles Shay se tient toujours droit, comme le valeureux soldat qu'il a été. Le 6 juin 1944, il était au milieu des morts et des blessés. Un soldat américain, mais aussi amérindien. Enrôlé à 19 ans dans l'armée américaine, il a été formé comme infirmier. Le jour du débarquement, il était en première ligne et ne portait aucune arme, juste son sac de matériel médical. À Omaha Beach, plus de 1 000 soldats ont perdu la vie, 2 000 ont été blessés. "Quand j'ai débarqué, j'ai vu tellement de soldats morts ou blessés que j'ai dû m’asseoir pour endiguer toute la tristesse que je ressentais et qui me paralysait", confie le vétéran, encore ému. Comme lui, près de 500 Amérindiens ont débarqué en Normandie. Des hommes dont l'action méconnue s’est souvent révélée décisive.

