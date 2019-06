D-Day : 75 ans après, Onofrio Zicari revit le Débarquement

Fouler la plage, revivre ce jour où la plus grande armada de l'Histoire a débarqué. Ce 6 juin 1944, Onofrio Zicari avait 21 ans. "Je me demande si le sable renferme encore le sang de nos soldats", s'interroge-t-il, en foulant la plage normande du Débarquement. Pour ce vétéran, c'est un premier retour, et sans doute le dernier. Il y a 75 ans, l'Américain, âgé à l'époque de 21 ans, est sorti de l'eau dans la fureur des combats.

"L'eau était rouge"

"C'est très émouvant et aujourd'hui je me tiens debout, alors qu'à l'époque, je rampais", se rappelle Onofrio Zicari. L'homme ne se souvient pas de l'endroit exact où il a débarqué. Mais il se rappelle très bien de la couleur de l'eau. "L'eau était rouge. Il y a avait des corps qui flottaient partout. Des corps explosés", raconte le vétéran. Une équipe de France 2 est allée lui rendre visite chez lui, à Las Vegas (États-Unis), quelques jours avant son départ pour la Normandie. "Quand il est rentré, il n'en parlait pas trop", explique son frère, de dix ans son cadet.

