Charles Aznavour, la comtesse de Ségur, Pierre de Ronsard, Marcel Pagnol : quatre icônes culturelles célébrées en 2024

Elles sont nées il y a 500 ans, 200 ans ou un siècle. Elles sont liées au sport, à la politique ou à la culture. Chaque année, des personnalités françaises ayant marqué l'Histoire sont célébrées par des expositions et commémorations. L'Institut national France-Mémoire a sorti son top 50 dans lequel figurent quatre artistes majeurs : un poète, une romancière, un chanteur et un cinéaste.

1 Pierre de Ronsard, né il y a 500 ans

Le buste du poète Pierre de Ronsard dans la galerie de la Reine, au château de Blois. (MANUEL COHEN / AFP)

Pierre de Ronsard est né il y a 500 ans, en septembre 1524. Surnommé le "Prince des poètes", il est avec Joachim du Bellay la figure principale de la Pléiade, un groupe assemblé au XVIe siècle. Pierre de Ronsard impose un nouveau style, une nouvelle versification et revient même à des formes antiques. À seulement 26 ans, il publie Les Odes (1550), puis deux ans plus tard, Les Amours (1952), un recueil qui contient le célèbre Mignonne, allons voir si la rose... Poèmes tantôt engagés, champêtres, bucoliques, ils traitent de la jeunesse, du temps et de l'amour. Pierre de Ronsard repose aujourd'hui au Prieuré Saint-Cosme de Tours, en Indre-et-Loire.

À l'occasion des 500 ans de sa naissance, un festival nommé "RonsArt" est organisé à Tours par plusieurs universités françaises. Présenté sous forme de colloques et performances artistiques, le festival (10 au 13 septembre) explorera les relations entre le poète et les arts de son époque : musique, architecture, sculpture, peinture et spectacle.

2 La comtesse de Ségur, morte il y a 250 ans

"Portrait de l'écrivain Sophie Rostopchine (1799-1874), comtesse de Ségur" par l'artiste Orest Adamovich Kiprensky en 1823. (PHOTO JOSSE / AFP)

Ses cheveux sont lisses ou bouclés, bruns ou blonds, courts ou longs. Ses multiples apparences, déclinées en romans, bande-dessinées et films, témoignent du succès que rencontre Sophie de Réan, le personnage principal de la trilogie comprenant Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modèles et Les vacances publiée entre 1858 et 1859. Cette enfant, dont les aventures sont rythmées par des découvertes et amusements en tout genre, mais aussi des punitions et châtiments, a été inventée par Sophie Rostopchine, une femme de lettres française d'origine russe. Plus connue sous le nom de comtesse de Ségur, elle publie ses premières histoires, Les nouveaux contes de fées, à seulement 57 ans. Inscrits en 1855 dans la collection "Bibliothèque des Chemins de Fer", ces livres se rangeront très vite dans la "Bibliothèque rose", couleur qu'on leur connait encore aujourd'hui.

La comtesse de Ségur est morte il y a 250 ans et repose dans le cimetière de Pluneret, dans le Morbihan. Des objets ayant appartenu aux petites-filles de la comtesse, qui ont inspiré l'écriture des Petites filles modèles, sont exposés dans le musée de Verfeil (Haute-Garonne), ville dans laquelle elles ont vécu plusieurs années. Autre moyen pour lui rendre hommage, Arlette de Pitray, l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur, a créé un musée dédié aux œuvres de la comtesse, à Aube dans le château des Nouettes (Orne).

3 Charles Aznavour, né il y a 100 ans

L'année 2024 marque l'anniversaire du siècle de sa naissance. Charles Aznavour a grandi dans une famille sensible aux arts, notamment à la musique et au théâtre. C'est un monde qu'il fréquentera très tôt au sein de l'École des enfants du spectacle, alors qu'il n'a même pas encore dix ans. Il se tournera ensuite vers la musique, art dans lequel il brillera par la suite. Charles Aznavour est l'un des chanteurs français les plus écoutés dans le monde. Hier encore (1964), La bohème (1965), Emmenez-moi (1967), For Me Formidable (1963)... Il a réalisé plus de 51 albums et vendu plus de 180 millions de disques dans le monde. En dehors de la musique, Charles Aznavour s'est aussi illustré dans le septième art. Il est passé devant les caméras de François Truffaut, Claude Chabrol et Jean-Pierre Mocky pour, au total, participer à plus de 60 longs métrages.

Le jour même de son anniversaire, le 25 mai 2024, un grand récital symphonique sera organisé au Grand Rex, à Paris, avec Jules Grison au chant. Les salles obscures le mettront également à l'honneur avec un biopic nommé Monsieur Aznavour, dont la sortie est prévue le 23 octobre. Il est réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, Charles Aznavour étant interprété par Tahar Rahim.

4 Marcel Pagnol, mort il y a 50 ans

L'écrivain, cinéaste et producteur Marcel Pagnol, en 1939. (MARY EVANS / SIPA)

Marcel Pagnol est mort il y a un demi-siècle. Né en 1895 à Aubagne (Bouches-du-Rhône), il devient célèbre avec sa pièce de théâtre Topaze, présentée à Berlin en 1927. Après avoir fondé sa propre société de production et monté ses studios à Marseille, Marcel Pagnol signe plusieurs films dont Regain (1937) et La Femme du boulanger (1938). Par la suite, il est élu à l'Académie française en 1946 et s'éloigne peu à peu du septième art pour consacrer son activité à la littérature. Il publie ses Souvenirs d'enfance en 1956, qui comprennent La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Six ans plus tard naissent les deux tomes de L'Eau des collines : Jean de Florette et Manon des sources.

Pour lui rendre hommage, un musée devait initialement ouvrir cette année dans la ville d'Allauch (Bouches-du-Rhône), où le cinéaste et écrivain a passé de nombreux étés, racontés dans ses œuvres. Le musée ouvrira finalement en 2026. En attendant, un biopic d'animation réalisé par Sylvain Chomet, et nommé Marcel et monsieur Pagnol, est en cours de production. Au début de l'année 2024 sortira le livre audio Les Souvenirs d'enfance, où le comédien Philippe Caubère livre une lecture de l'œuvre de Marcel Pagnol. Dès le mois d'avril 2024, une soixantaine de représentations théâtrales tirées des œuvres de l'artiste se dérouleront à Paris et Marseille.