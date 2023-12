Livres jeunesse : des récits au féminin dans des formats faciles d'accès pour Noël

Des héroïnes féminines dans des livres jeunesse. Avec la particularité pour certains, de s'adresser notamment à un public qui rencontre des difficultés pour lire, comme les dyslexiques et les personnes ayant un trouble du développement intellectuel. Récit clin d'œil, texte classique, vraie mine d'informations ou tranche de vie sonore pleine d'émotion, la lecture se fait dans tous les cas plaisante et facile d'accès. Voici quatre propositions.

"Un dieu sur deux est une déesse" (Nathan, dès 7 ans) de Chris Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-Rusterholtz et Clémence Pollet

En rappelant que la moitié des dieux sont déesses, les autrices offrent également un tour du monde assez complet des mythologies du monde et de la place qu'elles font évidemment aux figures féminines. Petit rappel donc pour commencer : la Déesse-mère, "symbole de vie et de fécondité", est la première divinité et elle apparaît… dès la Préhistoire. Outre Aphrodite (mythologie grecque) et Isis que l'on connaît bien, on découvrira entre autres Pachamama (mythologie américaine), la Terre-Mère dont l'esprit s'incarne dans la nature. Mais aussi Ishtar, déesse de l'amour dans la mythologie mésopotamienne ("région du Moyen-Orient qui s'étend entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate"). Sur le continent africain, Chris Lavaquerie-Klein et Laurence Paix-Rusterholtz emmènent les curieuses et curieux sur les terres des Igbos, l'un des principaux groupes ethniques qui peuplent le Nigéria (Afrique de l'Ouest) sur les traces d'Ala, "la déesse des terres fertiles". En Europe, dans les terres du Nord, se dévoile l'une des grandes figures de la mythologie nordique : Freyja. Une déesse "si proche des femmes qu'elle leur a offert son nom". "Frau", qui signifie femme ou dame en allemand, est dérivé de Freyja.

La couverture du livre "Un dieu sur deux est une déesse" - 17,95 € (NATHAN)

"Les petites filles modèles" de La Comtesse de Ségur (Kiléma éditions)

C'est l'un des derniers nés des romans jeunesse de Kiléma Editions, première maison d’édition francophone dédiée au "Facile à lire et à comprendre" (FALC) qui permet à des personnes empêchées de lire à cause d'un trouble du développement intellectuel, d'avoir accès à la littérature. Ce classique, signé La Comtesse de Ségur, est la suite des Malheurs de Sophie. Fillette maltraitée chez sa belle-mère, Madame Fichini, Sophie trouve un peu de répit chez Madame de Fleurville, auprès de ses filles Camille et Madelaine, ainsi que de Marguerite, la fille de Madame de Rosbourg qui devient l'amie de Madame de Fleurville. Les petites filles modèles est un traité d'éducation et de tendresse. Alors qu'elle fréquente ses petites voisines, Sophie qui avait l'habitude d'enchaîner les bêtises pour lesquelles elles se faisaient battre, découvre une nouvelle doctrine que résume la nounou de ses amies, Elisa. "C’est que votre belle-mère vous punissait avec colère, et quelquefois par caprice, tandis que Madame de Fleurville vous punit par devoir et pour votre bien. Vous sentez cela malgré vous", fait-elle ainsi remarquer à la petite Sophie qui savoure, peu à peu, l'atmosphère d'une maison aimante et chaleureuse. La mise en page FALC permet de (re)découvrir ce texte indémodable d'autant qu'il traite des violences faites aux enfants.

La couverture du livre "Les Petites filles modèles" de La Comtesse de Ségur - 28 € (KILEMA EDITIONS)

"L'abominable dame des neiges" de Stéphane Le Guen et Stéphane Nicolet (La Poule qui pond, dès 7 ans)

Tout le monde connaît la légende l'abominable homme des neiges, il est temps de découvrir L'abominable dame des neiges. Et elle n'est pas plus commode. Les jumeaux Mina et Robin vont très vite s'en rendre compte quand ils découvrent "moitié humain, moitié singe, un monstre (sortant) de la rivière" : c'est "Dame Yeti". Aidés de la garde forestière Latifa, les jumeaux vont s'assurer qu'elle ne fasse de mal en personne tout en veillant à ce que le mythique animal ne soit pas non plus maltraité. Dans la collection "Les Sylabbés de La Poule qui pond", L'abominable dame des neiges est adapté aux enfants dyslexiques et à ceux qui rencontrent des difficultés dans la lecture.

La couverture de "L'Abominable dame de neiges" - 8 € (LA POULE QUI POND)

"Tartines de peur salée - Confessions d'une hypersensible" de Elsa Valentin, Julie Chevalier et Camille Claris (Trois petits points, dès 8 ans)

Dans ce livre audio, Léonie se confie à ses auditeurs. La fillette de 9 ans, qui adore les tartines et la flûte traversière, raconte sa vie d'hypersensible et d'hyperémotive. Entre ses recettes gourmandes et jolies mélodies exécutées avec son instrument préféré, elle explique comment les premiers symptômes sont apparus, la manière dont sa famille s'est adaptée à ses crises d'angoisse et la façon dont elle a été accompagnée pour les surmonter. Rencontre chaleureuse donc avec une "hyperhéroïne" à la fois vulnérable et sensible qui s'attelle à vivre dans la joie et à canaliser ses peurs. Et dans "sa mallette de secours", aux côtés de la cohérence cardiaque, trônent bien une flûte traversière... et des tartines.