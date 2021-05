"Ces images n'ont jamais passé la censure" : une rafle oubliée remonte à la surface après la découverte de clichés inédits d'un soldat allemand en 1941

Dans une simple enveloppe de papier, 98 photos provoquent un bond en arrière de 80 ans. Le reportage réalisé en 1941 dans le Paris occupé par les Allemands, en pleine Seconde Guerre mondiale, commence au gymnase Japy, un des centres de rassemblement où 800 juifs vont se présenter, répondant à une convocation reçue par la Poste.

Un soldat allemand prend les photos. "On y voit des femmes, des enfants qui ont accompagné leurs pères et leurs maris, détaille Lior Lalieu-Smadja, responsable de la photothèque du Mémorial de la Shoah. Et c'est une vraie découverte : ces images n'ont jamais passé la censure. On les voit encadrées de policiers français. Elles sont angoissées sur certaines photos qu'on a agrandies, certaines ont des mouchoirs, pleurent..."

Une séquence très peu documentée

La "rafle du billet vert" est un épisode de la Seconde Guerre mondiale passée sous les radars de l'Histoire. Les 14 et 15 mai 1941, un "billet vert" appelle les plus de 6 000 juifs étrangers de Paris, principalement des Polonais, à venir se faire recenser dans les commissariats de la ville et de la région parisienne. Près de 4 000 d'entre eux seront déportés vers les camps de la mort.

Les hommes arrêtés sont parqués dans les gradins à l’étage. Le centre du gymnase est vidé. Seuls des policiers circulent. La première étape de la rafle a déjà eu lieu : les Juifs convoqués sont entrés dans la souricière. On découvre pour la première fois l’intérieur de Japy et les centaines d’hommes juifs entassés. (MEMORIAL DE LA SHOAH)

La rafle, moins connue que celle du Vel-d'hiv, était assez peu documentée avant la découverte d'une centaine de clichés pris par ce soldat allemand et acquis récemment par le Mémorial de la Shoah à Paris. Les regards perdus, le dernier baiser d'un couple, la raideur des soldats allemands : les clichés contrastent avec ceux de la propagande, jusqu'à aujourd'hui les seuls documents disponibles.

"Là, on a un couple qui s'embrasse, qui se dit adieu. Il y a très, très peu de photos qui montrent cette séparation, les rafles, les déportations et qui montrent le côté humain." Lior Lalieu-Smadja à franceinfo

Le soldat allemand avait une ascendance juive, ce qui pourrait expliquer la sensibilité de ses photos et sa volonté de garder une trace.

Ces images, malgré leur intérêt documentaire, ont mis longtemps à remonter à la surface. "Ce sont deux collectionneurs qui sont venus nous voir, poursuit Lio Lalieu-Smadja. Ils avaient acheté ce fonds à un brocanteur qui se l'était procuré sur une foire à Reims il y a dix ans. C'est la seule histoire que nous connaissons aujourd'hui."