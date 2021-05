Belgique : les serres royales de Bruxelles ont rouvert au public

Chaque année, et pendant trois semaines, les serres royales de Belgique sont ouvertes au public. L'an dernier, l'opération avait dû être annulée à cause de la crise sanitaire.

C'est l'une des cartes postales de la Belgique. À Bruxelles, un joyau d'architecture abrite un îlot de verdure. Les serres royales rouvrent leurs portes au public jusqu'au 5 juin. Et pour la toute première fois, les visiteurs peuvent également découvrir le parc. Un nouveau parcours a été créé pour mieux garder ses distances, ce qui permet aussi de découvrir l'étendue du domaine royal.

Des serres datant de 1873

Tout au long de l'année, c'est bien le roi qui profite des lieux. Les serres ne sont ouvertes au public que trois semaines par. L'an dernier, elles étaient restées fermées à cause de la crise sanitaire. "Maintenir cette ouverture, c'était vraiment une volonté du roi, et de pouvoir faire profiter à nouveau, comme chaque année, et comme le veut la tradition, ce complexe unique", explique Francis Sobry, directeur de la communication du palais royal. Ces serres datent de 1873. Construites sous le règne de Léopold II, elles symbolisent le début de l'art nouveau. Certaines coupoles abritent encore des plantations du XIXe siècle, qui proviennent du monde entier.