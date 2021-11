Angela Merkel à Beaune : 16 ans de relations franco-allemandes

D. Karcher-Mourgues, C. Apiou

Ultime rencontre avec son homologue français pour la chancelière allemande. Angela Merkel doit retrouver Emmanuel Macron à Beaune (Côte-d’Or), mercredi 3 novembre. En 16 ans à la tête de l’Allemagne, elle a connu quatre présidents Français et autant de crises à leurs côtés. En 2005, la France vient de voter contre le projet de constitution européenne. Une première rencontre est organisée avec Jacques Chirac dans un contexte délicat. Leur baise-main est resté célèbre.

Beaune, un lieu symbolique

Deux ans plus tard Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se divisent sur le sujet de la crise financière. "Il a fallu qu’on apprenne à travailler ensemble, qu’on surmonte bien des problèmes et des difficultés", témoignait alors le président de la République. Le plan de relance européen voulu par le président français ne verra jamais le jour, mais le couple "Merkozy" impose le pacte de stabilité budgétaire.

La chancelière aurait voulu voir Sarkozy réélu, mais elle doit composer avec François Hollande. Elle répond présente lors du défilé du 11 janvier 2015, après l’attentat de Charlie Hebdo. Dernière crise : celle du Covid-19. Avec Emmanuel Macron, Angela Merkel met de côté sa rigueur budgétaire et accepte pour la première fois que les pays européens s’endettent ensemble. Emmanuel Macron sera le dernier président à l’accueillir en France à Beaune, là où François Mitterrand et Helmut Kohl s’étaient rendus en 1993.