Bretagne : les sentiers côtiers de la presqu'île du Crozon, un paradis sauvage pour les randonneurs

C'est une pointe rocheuse au bout du Finistère, sur la presqu'ile de Crozon : Pen-Hir, un bout de terre déchiqueté, offre un panorama grandiose sur la mer d'Iroise. Au bord des falaises à pic, balayées par les embruns, un sentier côtier, le GR34, traverse la lande durant 135 kilomètres. Un chemin cher aux bénévoles de la Fédération française de randonnée. Ils sont responsables de la visibilité du sentier. Leur rôle est aussi de veiller à ce que le chemin reste praticable en toute saison. "À force de passages, le terrain glisse et ça devient dangereux, il y a des risques de chutes, donc on stabilise le sol", explique André Guerard, de l'association Les marcheurs du dimanche.

Une riche histoire géologique

Sur la presqu'île, entre Morgat et le Cap de la Chèvre passent chaque année 80 000 randonneurs. "On est des fanatiques de la Bretagne, confie un couple. C'est la première fois qu'on ressort de Suisse, alors on s'est précipité en Bretagne." En contrebas du sentier, on trouve une enfilade de plages sauvages. Armel Menez, géologue à la Maison des minéraux, à Crozon, les fréquente presque chaque jour. "On voit les traces qui ont plus de 460 millions d'années, laissées par les organismes vivants, on voit une trace de carapace d'une bestiole qui a disparu de la planète", s'émerveille ce dernier.

Sur les rochers s'affichent également les stigmates d'une époque où régnait une mer chaude. L'histoire géologique offre aux visiteurs une palette de paysages fascinants. Avec ses eaux translucides bordées de pins, la grève de l'ile Vierge est ainsi classée comme l'une des plus belles plages d'Europe.