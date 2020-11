Au Pérou, le Machu Picchu à nouveau ouvert au public après 8 mois de fermeture

Le site inca du Machu Picchu, joyau touristique du Pérou, a rouvert dimanche 1er novembre après près de huit mois de fermeture pour cause de Covid-19, avec une cérémonie ancestrale.



Sous une pluie fine et des lumières multicolores, un rituel inca a été célébré dimanche soir pour remercier les dieux de la réouverture de cette citadelle, déclarée patrimoine de l'humanité par l'Unesco en 1983. Rouvrir le Machu Picchu montre "que les Péruviens sont résilients", a déclaré la ministre du Commerce extérieur et du Tourisme Rocio Barrios.

Cérémonie pour la réouverture aux touristes du site du Machu Picchu au Pérou, fermé pendant 8 mois pour cause de Covid-19 (ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Un premier train de touristes était arrivé dans la matinée à Machu Picchu pueblo, ville la plus proche du site inca. Le site recevra lundi ses premiers visiteurs, mais le nombre de touristes accueillis sur le site sera limité à 675, soit 30% du nombre quotidien de visiteurs avant la pandémie. et les visiteurs seront tenus de garder leurs distances, même si le nombre de cas de coronavirus diminue au Pérou. Seule exception, une famille française, bloquée au Pérou depuis le mois de mars, a pu visiter le site dès dimanche. Le 10 octobre déjà, le site avait exceptionnellement ouvert ses portes pour un touriste japonais bloqué au Pérou.

Cette réouverture est particulièrement attendue à Cusco, passage obligé avant d'arriver au Machu Picchu et ancienne capitale inca, où la chute du nombre de touristes dans une ville qui en vit à 70%, a causé des ravages. Le confinement a entraîné une perte sèche pour les dizaines de milliers de Péruviens qui vivent du tourisme, en particulier dans cette région montagneuse où se trouve la citadelle inca.

#Perú prepares for ceremony to mark the resumption of #tourism in Machu Picchu after a 7-month suspension due to the #pandemic. #Cuzco #MachuPicchuisBack pic.twitter.com/g4Z0vPJtly