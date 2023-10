Angleterre : le tronc du Sycamore Gap enlevé, appel aux idées pour rendre hommage au célèbre arbre

Que faire pour rendre hommage au Sycamore Gap, cet arbre anglais rendu célèbre par le film "Robin des Bois, Prince des Voleurs" qui a été abattu et dont on recherche encore les coupables ? Une consultation a été lancée au Royaume-Uni.

Temps de lecture : 2 min

Son abattage, un acte de "vandalisme", avait attristé tout le pays il y a deux semaines : le Sycamore Gap, un des arbres les plus connus du Royaume-Uni, a été découpé jeudi 12 septembre et enlevé par les autorités du mur d'Hadrien sur lequel il était tombé. Rendu notamment célèbre dans le monde entier par le film Robin des Bois, Prince des Voleurs, sorti en 1991 dans lequel on voyait Kevin Kostner et Morgan Freeman marcher devant lui, cet érable deux fois centenaire avait été abattu délibérément fin septembre et la police enquête toujours pour trouver le ou les auteurs.

Jeudi, des agents ont progressivement débité à la tronçonneuse le tronc monumental de cet arbre qui faisait le bonheur des randonneurs et des photographes dans cette région du nord de l'Angleterre. Puis, aidé d'une grue, ils ont soulevé et déplacé les différentes parties du tronc. "Nous avons pris la décision de l'enlever pour des raisons de sécurité et de santé. Quand il est tombé, il a atterri dans une position précaire sur le mur" d'Hadrien, a expliqué à l'AFP Sarah Pemberton, une responsable du National Trust, association britannique en charge de la protection du patrimoine.

Un banc, une sculpture ou un nouvel arbre....

Désormais, une grande consultation publique a été lancée pour recueillir des idées sur la manière de rendre hommage à cet arbre, qui trônait isolé au pied de deux collines dans un paysage spectaculaire. Selon les premiers retours, certains ont suggéré d'en faire des bancs ou une sculpture. "Nous avons sans aucun doute le sentiment d'avoir perdu un proche ici. Cet arbre a occupé une telle place dans nos vie. Cela faisait 35 ans que je travaillais auprès de lui (...) et il était devenu une sorte de star des réseaux sociaux, ce qui faisait qu'il était aussi devenu une sorte d'emblème du mur d'Hadrien et de la région", a témoigné Andrew Poad, directeur du site du mur d'Hadrien pour le National Trust.

Selon les experts, un arbre pourrait repousser de la souche saine du Sycamore Gap. "S'il repousse l'année prochaine, alors la nature va peut-être nous montrer ce qu'elle peut faire", a estimé Andrex Poad. Depuis son abattage, la police de Northumbrie a arrêté un adolescent de 16 ans et un homme de soixante ans, qui ont été libérés tandis que l'enquête se poursuit.