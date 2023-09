Royaume-Uni : un adolescent de 16 ans placé en garde à vue après avoir tronçonné un arbre centenaire, symbole du pays

Le tronçonnage du "Sycamore gap tree", situé près du mur d'Hadrien, dans le nord-est du pays, scandalise le Royaume-Uni. Un jeune homme de 16 ans a été interpellé.

Le Royaume-Uni pleure un arbre emblématique. Un érable vieux de près de 200 ans situé dans le nord-est de l’Angleterre, tout proche du mur d'Hadrien, a été abattu à la tronçonneuse par un vandale. C’était sans doute l’arbre le plus célèbre du pays.

Majestueux, posé entre deux collines, il était photographié toute l'année, nu sous la neige, feuillu avec un beau ciel bleu ou dans des couchers de soleil magnifiques. C’était devenu un rendez-vous pour les randonneurs et il avait même un nom : "Sycamore gap tree". Il était même devenu une star internationale en 1991 quand il a servi de décor pour une scène avec Kevin Costner et Morgan Freeman dans Robin des Bois. En 2016, il avait été élu arbre de l’année.

"Tu as tué une sentinelle du temps"

C'est le directeur de la police qui l'a trouvé gisant au sol. "Choc, tristesse et colère" : voilà comment il résume son état d'esprit au moment de sa découverte.

Aussitôt, les réseaux sociaux ont été inondés de clichés et de témoignages. "J’espère que la personne qui a fait ça a une conscience parce que tu as tué une sentinelle du temps et un élément de l’esprit de la région, réagit ainsi un internaute. Je me demande si tu te sens bien. Quelle que soit la raison tordue qui t’a poussée à faire ça, c’est choquant."

L’enquête a rapidement permis d’identifier un jeune homme de 16 ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue. La police assure qu’il collabore à l’enquête.