Paris : retour des festivités au Moulin Rouge

Après 18 mois de fermeture à cause de la crise liée au Covid-19, le Moulin Rouge, célèbre cabaret parisien, a rouvert ses portes au public, vendredi 10 septembre. Ce grand soir a été minutieusement préparé jusqu’à la dernière minute. En salle, Jean-Paul Presse a l'œil partout. En 39 ans de service, il n’avait connu que deux courtes fermetures : quand la troupe était allée à Londres (Royaume-Uni) pour danser devant la reine et au lendemain des attentats du 13-Novembre.

Une grande clientèle étrangère

Il aura fallu trois mois d’entraînement aux danseurs et danseuses du Moulin Rouge pour se préparer à la réouverture du cabaret. Le tableau iconique des lieux, le célèbre french cancan, n’attend plus que ses spectateurs. “55 % de notre clientèle vient de l’étranger. Aujourd’hui, ils ne sont pas tous au rendez-vous, mais on accueille aussi beaucoup de Français et ce sont eux qui sont présents pour cette reprise”, a indiqué Jean-Victor Clérico, le directeur général du Moulin Rouge.