Olympiade culturelle : la Fête de la musique, coup d'envoi de la célébration de la journée mondiale de l'olympisme

Avec la Fête de la musique, l'Olympiade culturelle va connaître l'un de ses temps forts en région parisienne. La fête se prolongera jusqu'au 23 juin, la journée olympique et paralympique.

L'édition 2024 de la Fête de la musique se met au rythme des Jeux olympiques et paralympiques. Le 21 juin lancera le début des célébrations de la journée mondiale de l'Olympisme, instituée le 23 juin. Plusieurs spectacles, qui s'inscrivent dans le cadre de l'Olympiade culturelle – programmation artistique déployée sur le territoire français à l'occasion des Jeux jusqu’au 8 septembre – seront à découvrir. Soit "des milliers d’événements majoritairement en accès libre et gratuit" organisés par des acteurs sportifs et culturels.

À l’instar de Pulsations, programme musical conçu avec Ie trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf et l’Institut du monde arabe. Le spectacle est "l'aboutissement du relais d’une flamme musicale qui aura traversé 24 pays à travers le monde avant d’être reprise le 21 juin, en début de soirée, sur le parvis de l’IMA", précise-t-on sur le site de l'Institut. Franceinfo Culture vous déroule programme d'un week-end olympique en musique.

"Pulsations" avec Ibrahim Maalouf

"24 pays, 24 concerts, 24 fuseaux horaires" pour les Jeux 2024 : de la Nouvelle-Zélande, en Asie, à l'Europe en passant par l'Afrique et les Amériques et l'Europe, "une flamme musicale sera relayée de pays hôte en pays hôte pour aboutir sur le parvis de l’Institut du monde arabe à 19 heures, à l’image de la flamme olympique".

Les concerts gratuits des musiciens de 24 pays seront diffusés "dès 15h" en ligne et "en direct sur écran géant depuis le parvis (de l'IMA) où chaque groupe se succédera toutes les 10 minutes". Ce relais sera conclu par les Pulsations, interprété par Ibrahim Maalouf avec Les Trompettes de Michel-Angeen, en direct du parvis de l’IMA.

Le 21 juin à 19h sur le Parvis de l'Institut de monde arabe, Paris

Gala participatif de l’Orchestre de chambre de Paris

Le concert "participatif et inclusif" réunira "des artistes de renommée internationale pour un concert lyrique auxquels se joindront, pour une seconde partie participative, des jeunes musiciens issus des différents conservatoires parisiens". Au programme : des extraits de Carmen de Bizet et le final de la 9e symphonie de Beethoven, qui célèbre son bicentenaire.

A 19h sur le Parvis de l'Hôtel de Ville, Paris

"Les Jeux plein les yeux", nouvelle fresque lumineuse de Muma Soler

L'artiste contemporain suisse Mumar Soler a créé "une nouvelle fresque participative avec l’envie de célébrer la dimension collective du sport". En posant 25 000 bougies dans la cour de l'Hôtel de la Marine, à Paris, "250 à 300 personnes" reproduiront le temps d’une soirée, le 21 juin, une création de l'autrice de bande dessinée Zeina Abirached.

À partir de 19h dans la Cour d’honneur de l’Hôtel de la Marine, Paris

"Danse des cinq continents" au Théâtre du Châtelet

Le spectacle est l'œuvre de six groupes amateurs de danse traditionnelle qui "feront découvrir les traditions musicales et dansées" de leurs régions et pays (Amérique du Sud, Burundi, Arménie, Japon, France et Polynésie).

A 19h30 au Théâtre du Châtelet, les 21 et 22 juin (complet), Paris

Un "Stadium" à Châtelet

En s'appuyant sur 53 supporters du FC Lens, qui célébreront le ballon rond et ses fans, le metteur en scène Mohamed El Khatib restituera l’atmosphère survoltée d’un match de foot en donnant la parole aux emblématiques supporters sur la place du Châtelet, le Théâtre de la Ville - Sarah-Bernhardt.

À 21h45 sur la place du Châtelet, à Paris, du 21 au 23 juin

Grand Bal olympique au musée d'Orsay

Le 22 juin, ce bal commémorera celui donné le 11 juillet 1924 à la taverne de l’Olympia dans le cadre des JO de Paris de cette année-là. Ce bal olympique, l'une des cinq créations du musée d'Orsay dans le cadre de l'Olympiade culturelle, est animé le Umlaut Big Band, un orchestre de 14 musiciens. "Cédez à la folie contagieuse du charleston, foxtrot et lindy hop et n’hésitez pas à jouer le jeu en arborant quelques détails vestimentaires de l’époque !", recommande-t-on aux futurs participants.

A 19h au musée d'Orsay, Paris

Le Labyrinthe des Jeux

Lancer de serpillières, crachat de noyaux de cerises, Robin déboire ou lancer de flèches dans un vase : place aux sports "oubliés, décalés et inspirés" dans un labyrinthe "semé de défis".

De 12h à 19h sur la place de la Fontaine-aux-Lions (Parc de la Villette), Paris, du 22 au 23 juin

"On ne va pas se défiler", parade urbaine en Seine-Saint-Denis

Pour la Journée olympique en Seine-Saint-Denis, plus de 1200 jeunes déambuleront du Stade André Karman d'Aubervilliers jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville de Pantin. Le collectif la Beauté du Geste, réunissant 8 structures culturelles du département, est à l'origine de la parade qui s'achèvera de façon festive à la Place de la Pointe à Pantin.

Dès 16h le 23 juin, d'Aubervilliers à Pantin

"Behind the Line" au Carreau du Temple

D'exil et de danse. "L’art vocal et musical de Malik Djoudi rencontre la danse urbaine d’Anne Nguyen qui travaille ici avec quatre danseurs de sa compagnie et quatre jeunes breakers venant d’un petit village du Bénin, Les Enfants des Collines. En compagnie du dramaturge Joris Avodo, ils partent de témoignages recueillis auprès de personnes exilées à Paris."

Au Carreau du Temple, à Paris, du 22 au 23 juin, à 15h

La Cité des Minots- Marmots avec Angélique Kidjo

Depuis sept ans, la Cité des Minots-Marmots fait chanter "plus de 1800 élèves" chaque année à Marseille et dans 14 villes d’Ile-de-France. Pour l'édition 2024, consacrée aux Jeux et dont la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo est la marraine, les classes se formeront un grand chœur, sur scène, aux côtés d’Angélique Kidjo.

Lieu et dates : parc Montreau (22/06) à Montreuil, Théâtre du Châtelet (23/06) à Paris,

Point Fort (25/06) à Aubervilliers, Opéra de Marseille (26/06 et 27/06)

"La Vie Fantastique" signé Josette Baïz

Le spectacle chorégraphié par Josette Baïz, dans le cadre d’un projet éducatif, a été conçu "à partir d’un répertoire choisi au sein d’œuvres symphoniques classiques et de pièces de tradition orale, mais aussi d’une création contemporaine écrite pour l’occasion par le compositeur Laurent Elbaz".

A 16h le 23 juin à la Philharmonie de Paris

"Noces de Crins" de Bartabas

Le dernier spectacle de Bartabas, le fondateur du théâtre équestre Zingaro, réunit la grande tradition française du Cadre Noir de Saumur et "la créativité poétique de l’Académie équestre de Versailles et de Bartabas".

Du 16 au 23 juin à la Grande Halle de la Villette, Paris

"Olimpiade" de Vivaldi au Théâtre des Champs-Elysées

Olimpiade d'Antonio Vivaldi se déroule près de la ville d’Olympie le jour des Jeux. "Amitiés trahies et amours contrariées rivaliseront dans un formidable débordement mélodique grâce au contreténor et breakdancer prodige Jakub Jozef Orlinski". La mise en scène de l'opéra est assurée par Emmanuel Daumas et la direction musicale par Jean-Christophe Spinosi.

Du 20 au 29 juin au Théâtre des Champs-Elysées, Paris