Paris 2024 : les temps forts de l'Olympiade culturelle

De l'exposition intitulée "Match : design & sport" aux spectacles de la Comédie-Française, en passant par les pièces chorégraphiques à Pars, Lyon ou Annecy, plus de 2 000 rendez-vous sur tout le territoire vont explorer les liens entre art, sport et valeurs olympiques.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont leur déclinaison culturelle : près de 2 500 projets, répartis dans 700 communes françaises, se disputeront l'attention des 16 millions de visiteurs attendus cet été. Voici quelques temps forts.

Expositions, musées

C'est une exposition sur le sport et le design qui a ouvert la présentation officielle de ces Olympiades au musée du Luxembourg à Paris. Intitulée Match : design & sport - une histoire tournée vers le futur, elle présente, jusqu'au 11 août, 150 pièces historiques uniques, produits commerciaux, prototypes, dessins, films ou applications interactives qui illustrent l'architecture des stades, le développement des prothèses ou encore l'e-sport.

Le Centre Pompidou et les musées du Louvre, d'Orsay, de l'Orangerie et du Quai Branly s'emparent de "l'Énigme Coubertin", une épreuve culturelle sous forme de jeu de piste, inspirée des compétitions des premières éditions des Jeux modernes.

Le Palais de la Porte Dorée propose, du 26 avril au 8 septembre, une histoire du monde via le prisme des JO. L'exposition présente 400 objets/œuvres mettant en lumière plus d'un siècle de luttes politiques, sociales et culturelles pour l'égalité, sous le commissariat du Musée national de l'histoire de l'immigration.

Danse, musique

Rachid Ouramdane, directeur de Chaillot-Théâtre national de la danse, promet un spectacle monumental, Möbius Morphosis, réunissant 35 acrobates de la compagnie XY, 27 danseurs du Ballet de l'Opéra de Lyon et 30 à 50 enfants de la Maîtrise de Radio France, sur une partition de Jean-Benoît Dunckel, du duo de la French touch, Air. À Lyon (2 et 3 juillet), Annecy (9 juillet) et Paris (16 au 18 juillet).

Le chorégraphe Benjamin Millepied propose un projet dansé dans dix lieux emblématiques, de la Seine-Saint-Denis (Grigny, Stade de France) à Paris (8 et 9 juin).

Notre Sacre, à la Philharmonie (12 et 13 avril) : le rappeur Abd al Malik, les 18 danseurs de la chorégraphe Blanca Li, le violoniste David Grimal donnent à voir une relecture du Sacre du printemps avec "des couleurs d'aujourd'hui".

Le théâtre des Champs-Élysées fait découvrir L'Olimpiade de Vivaldi, opéra qui se déroule près de la ville d'Olympie le jour des Jeux (antiques). Au programme, "amitiés trahies et amours contrariés", avec sur scène le contreténor et breakdancer Jakub Jozef Orlinski.

Théâtre

La Comédie-Française prévoit une captation de deux spectacles. Le Mental de l'équipe d'Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia (direction artistique Denis Podalydès), plonge les spectateurs dans l'esprit d'un joueur de football, au moment où d'un coup franc (en ligne sur le site le 16 mai à 20h30).

"Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille", conçu et dirigé par les comédiens Benjamin Lavernhe et Yoann Gasiorowski, emmène le public aux JO de Paris de 1924, lors d'"une exploration passionnée du commentaire sportif", selon la Comédie (en ligne le 6 juin à 20H30).

Mode

Un grand défilé, mélange de mode, d'animations et de performances, organisé par le magazine Vogue international est programmé le 23 juin à Paris, place Vendôme, avec la crème de la mode et du monde sportif.

"Je suis ravie que Vogue World ait trouvé sa troisième maison à Paris. Si Vogue World: New York était une street fair et Vogue World: London une soirée d’ouverture au théâtre, Paris sera un hommage aux Jeux olympiques. Et c'est un rêve de faire de la place Vendôme la maison de Vogue World. Je ne vois pas d'endroit à Paris qui reflète mieux la richesse de l'histoire et le glamour de la ville", a indiqué Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine Vogue, au premier jour de la Paris Fashion Week, le 26 février 2024.

Le relais de la flamme

Tout au long du parcours de la flamme en France, des manifestations sont prévues pour accompagner son passage : les 8 et 9 mai à Marseille, avec un spectacle-événement inédit de la compagnie de danse en vogue (La)Horde et du Ballet national de Marseille notamment. Le 16 mai à Carcassonne avec haute voltige et hauteur au programme, avec les danseurs funambules de la Compagnie Retouramont. Le 31 mai, un spectacle de Damien Droin et sa compagnie Hors-Surface, qui jouera avec les hauteurs et les étendues de sable du Mont-Saint-Michel. Enfin, le 14 juillet, à Paris, les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris mettront en scène les exercices à la barre, en version géante sur la place de la Bastille.