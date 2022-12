Noël et fêtes de fin d'année : ils collectionnent les crèches

Avec une collection de 921 crèches, Véronique et Jean-Pierre ont réalisé une exposition dont les fonds sont reversés à une association d'aide aux personnes handicapées.

Minuscule ou géante, dans une coloquinte ou dans le verre, en porcelaine ou en papier, ici, les crèches ont mille visages. "Voilà comment tout a commencé, avec une crèche que j'avais offerte à mon épouse. C’était notre première crèche", rappelle Jean-Pierre. Trente ans plus tard, Véronique et Jean-Pierre exposent 921 crèches exactement. La vierge Marie s’y fait Péruvienne, Vénitienne, Vietnamienne, Russe ou Sénégalaise. 68 pays rassemblés. "Maintenant je pense que c'est devenu une déformation. Dès qu'on se promène et qu’on voit quelque chose qui touche à une crèche, on a des étincelles dans les yeux et on se dit que c'est super", explique Véronique.



Des fonds reversés pour les personnes handicapées

Avec le garage familial pour écrin et autant de jolis décors et de lumières, c’est un appel à la découverte. C’est Noël, avec sa gourmandise mais surtout sa solidarité. Avec cette exposition, Jean-Pierre et Véronique récoltent des fonds pour une association d'aide aux personnes handicapées. Leur fils Aurélien y est hébergé. 5 000 euros ont été reversés il y a quatre ans.