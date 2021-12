Noël : comment choisir le repas en conciliant tous les goûts des convives ?

Que manger lors du réveillon du Noël ? Une question et un véritable casse-tête pour de nombreux Français en cette période festive. Il convient de proposer un menu prenant en compte les habitudes alimentaires et les goûts de chacun.

Plaisir gastronomique, partage et communion. Voilà ce que le repas de Noël est censé représenter. Mais sa confection n’est pas toujours si simple et beaucoup de Français doivent se casser la tête. Il faut élaborer un menu en composant parfois avec les différents régimes alimentaires : les végans, les flexitariens, les intolérants au gluten ou au lactose, par exemple. "Il suffit simplement de bien s’entendre. Chacun annonce ses préférences et voilà, c’est réglé", affirme un homme interrogé sur un marché.

Revisiter des classiques de Noël

Si les plats traditionnels ne conviennent pas à certains convives, il existe désormais de nouvelles solutions. À Nice (Alpes-Maritimes), une épicerie végane propose du foie gras sans foie, du pâté sans viande ou même du fromage sans lait. Certains Français pourraient se tourner en dessert vers des bûches bio, véganes et sans gluten. Une cheffe utilise par ailleurs des laits végétaux et de l’agar-agar comme gélifiant. Dans sa pâtisserie végétale, les commandes sont très nombreuses. Une façon, aussi, de revisiter les classiques de Noël.