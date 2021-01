Hatik, Lous and the Yakuza, Hervé, Yseult... Découvrez les nommés aux révélations des Victoires de la Musique en six clips

Célébrer la musique dans sa diversité. Tel est l'objectif que s'est lancée la 36e cérémonie des Victoires de la Musique. Alors que le monde culturel est mis à mal par la crise sanitaire, l'évènement veut plus que jamais soutenir et saluer la création des jeunes talents de la scène musicale française. Un rendez-vous incontournable pour un public impatient de revoir ses artistes favoris sur scène et de découvrir les talents de demain.

Rendez-vous le vendredi 12 février à 21h05 sur France 2 afin de découvrir les six nommés aux Révélations Masculine et Féminine de 2021. Présentation des candidats en quelques clips :

Révélation Masculine

Hatik

Rappeur et acteur, Hatik est un jeune artiste touche-à-tout. Si le jeune homme âgé de 28 ans rappe depuis l'adolescence, il devra attendre l'année 2020 pour se faire connaître du grand public à travers la série Validé, produite par Franck Gastambide. Son tube Angela, issu de la mixtape Chaise pliante 1, a connu un grand succès et a occupé le sommet des charts pendant plusieurs semaines.

Hervé

Entre électro, pop, hip-hop et chanson française : on ne saurait situer précisément Hervé. L'artiste de 28 ans s'est fait connaître avec son premier album Hyper, sorti en juin 2020. Extrait de cet album, le clip du morceau Si bien du mal a été tourné dans la cuisine de son père lors du premier confinement, en mars 2020. Un artiste éclectique et débrouillard !

Noé Preszow

Pur produit belge, Noé Preszow est un auteur-compositeur de 25 ans. Il sortira en septembre 2020 un premier EP composé de quatre titres sur le thème de la solitude : Ça ne saurait tarder. Issu de ce projet, À nous a été son premier titre diffusé à la radio. Le morceau a notamment été élu "Découverte Francophone" pour la période mai-août 2020.

Révélation féminine

Clou

Révélée à travers le télécrochet de France Inter en 2014, Clou, de son vrai nom Anne-Claire, est une artiste de chanson française aux sonorités pop et folk et à la voix cristalline. Après un premier EP, l'artiste a dévoilé Orages, son premier album arrangé et réalisé par Dan Levy du duo The Dø.

Lous and the Yakuza

Lous and the Yakuza est une jeune femme aux multiples casquettes. Autrice-compositrice-interprète, rappeuse et même mannequin, la belge de 24 ans est un véritable caméléon. Elle s'est notamment fait connaître grâce à son premier single, Dilemme, sorti en 2019. Un morceau et un clip dévoilent l'univers pluriel de l'artiste.

Yseult

Révélée par l'émission Nouvelle Star, Yseult écrit, compose et chante. Définissant son style comme de la "Y-trap", mêlant écriture brute et ambiance planante, l'artiste de 26 ans oscille entre rap, sonorités électro et ballade au piano. Des clips aux pochettes de disques, Yseult ne laisse rien au hasard et modèle avec minutie son univers. Son morceau Corps est un hymne à l'acceptation de soi.