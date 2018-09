Un présentateur de la BBC, homonyme du rappeur Nick Conrad, dit avoir reçu des menaces

Il se serait bien passé de cette homonymie. Un présentateur d'une antenne locale de la BBC portant le même nom que le rappeur Nick Conrad, dont un clip appelant à "pendre les Blancs" fait scandale en France, a confié, vendredi 28 septembre, avoir reçu des menaces. "Les gens se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration et leur fureur contre M. Conrad et, plutôt que de les diriger vers lui, c'est moi qui les reçois", a-t-il déclaré dans son émission matinale.

Le présentateur a été la cible de menaces de mort sur Twitter. "Je ne suis pas le rappeur français Nick Conrad. J'ai passé les vingt dernières minutes à traduire des menaces de mort !" écrit-il sur le réseau social, "condamnant" par ailleurs "totalement" les "paroles" de la chanson, intitulée PLB.

I’m not the French rapper Nick Conrad. I’ve spent the past twenty mins translating death threats! Crumbs my GCSE French is struggling to keep up with all the profanities. Some translate very well pic.twitter.com/TOvH1UG975