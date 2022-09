"Horsepower For The Streets" : Jonathan Jeremiah sort son cinquième album, une épopée soul saisissante

On ne compte plus les voix saisissantes qui sortent de la capitale anglaise, de Jorja Smith à Michael Kiwanuka récemment. Et voilà que vient de sortir un album superbe, signé Jonathan Jeremiah, "Horsepower For The Streets". Un vrai coup de coeur en cette rentrée discographique.