A Marseille et à Nice, les souvenirs laissés par les Rolling Stones et Charlie Watts

Les Rolling Stones ont composé l'un de leurs albums phares, Exile on Main St. lors d'un séjour de six mois à la villa Nellcote à Villefranche-sur-Mer près de Nice.

À Marseille et Nice, deux expositions racontent cette période, au tout début des années 70, et notamment le rôle crucial de Charlie Watts, le batteur du mythique groupe de rock décédé mardi 24 août dernier, dans le processus créatif.

À Nice, c'est la galerie de l'Instant qui expose des photographies inédites signées par Dominique Tarlé. Le photographe, qui avait eu la chance de passer six mois dans la villa Nellcote, se souvient de cette période et de la place tenue par Charlie Watts, aussi flegmatique que talentueux, au sein des Rolling Stones.

Si Charlie se lève pour aller fumer une clope ou boire un verre de rosé sur la terrasse, ça voulait dire "non". Par contre, si Charlie commence à jouer tous les autres rappliquaient et disaient ...c'est génial, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Dominique Tarlé

À Marseille, c'est la batterie achetée par Charlie Watts sur la Côte d'Azur qui est le point central de l'exposition Unzipped montée à l'intérieur du stade Vélodrome et consacrée aux Stones. "Cela a été passionnant pour l'installation. Ce sont des objets uniques, notamment cette batterie qui a servi à Charlie Watts dans ce studio qui se trouvait à Villefranche-sur-Mer", raconte Yann Augereau, responsable technique de l'exposition Unzipped. Les fans apprécient ce souvenir.

À Nice, l'exposition à la galerie de l'Instant est visible jusqu'au 3 octobre.

À Marseille, "Unzipped" est à l'affiche jusqu'au 5 septembre.