"Charlie Watts était le batteur ultime" : Elton John, Paul McCartney et de nombreux autres artistes rendent hommage au batteur des Rolling Stones

Le batteur, qui avait fêté ses 80 ans en juin, était membre des Rolling Stones depuis 1963. Avec le leader Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, il faisait partie des plus anciens membres du célèbre groupe de rock, qui a vu défiler Mick Taylor, Ronnie Wood ou encore Bill Wyman. En 2004, Charlie Watts avait été soigné pour un cancer de la gorge à l'hôpital Royal Marsden de Londres, dont il s'était remis après quatre mois de lutte, dont six semaines de radiothérapie intensive. Sur les réseaux sociaux, son agent Bernard Doherty a annoncé la triste nouvelle à ses fans : "Charlie était un mari, un père et un grand-père très apprécié et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l'un des plus grands batteurs de sa génération"

Sobriété des Stones

Après l'annonce du décès du batteur, ses acolytes des Stones ont été les premiers à réagir sur les réseaux. Mick Jagger a simplement publié un cliché de son ami, rieur, assis devant sa batterie.

Tout aussi sobre, Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones a partagé sur Twitter la photo d'une batterie "fermée", sans un mot. Interviewé il y a quelques années, l'artiste avait témoigné de l'immense talent de son ami : "Avec un bon batteur, on est libre de faire ce que l’on veut. Et moi je suis béni : celui avec lequel j’ai commencé à jouer est l’un des meilleurs au monde.”

"Le plus raffiné des hommes"

De très nombreux artistes, notamment des stars du rock, ont aussi témoigné leur affection et admiration pour le batteur. Dans une vidéo partagée sur Twitter, Paul McCartney, chanteur des Beatles, a eu une pensée pour Charlie Watts, "ce batteur fantastique (...) solide comme un roc" mais également pour sa famille, en particulier pour sa femme et sa fille.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Ringo Starr, batteur du même groupe, s'est joint à McCartney en diffusant une photo des deux batteurs, une baguette à la main et un sourire éclatant sur le visage.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo ✌️❤️☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

Le chanteur britannique Elton John a tenu, lui aussi, à rendre un dernier hommage au "plus raffiné des hommes et à un compagnon formidable" et a présenté ses condoléances aux proches du défunt.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

A ces artistes s'ajoutent le groupe Scorpions, Kiss, le chanteur et bassiste des Beach Boys Brian Wilson ou encore Bryan Adams. Des hommages multiples et unanimes pour celui qui était, comme l'écrit Lenny Kravitz, "le rythme des Stones".