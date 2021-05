Il y a 50 ans, les Rolling Stones s’installaient dans la villa Nellcôte sur la Côte d'Azur

En 1971, les Rolling Stones plaquent l’Angleterre pour raisons fiscales et décident de rallier le sud de la France. Le groupe s’installe à Villefranche-sur-Mer sur la Côte d’Azur dans une immense demeure, la villa Nellcôte. Un séjour de plusieurs mois dans lequel va se retrouver embarqué un jeune photographe français de 23 ans, Dominique Tarlé, fan de musique et installé à Londres depuis trois ans pour suivre cette nouvelle génération de musiciens.

A Nellcôte, le photographe qui connaît déjà bien les membres du groupe et leurs proches va réaliser des centaines de clichés témoignant de cet exil sous le soleil, durant lequel naîtra l'album Exile on Main Street, le troisième et le meilleur des Stones pour beaucoup de fans du groupe.

"Les Rolling Stones et Nellcôte"

"Les Rolling Stones et Nellcôte" : c’est le nom de l’ouvrage de Benoît Jarry et Florence Viard qui vient de sortir à l’occasion des cinquante ans de la venue de Keith, Mick, Charlie et les autres à Nellcôte. Un livre préfacé par Dominique Tarlé et qui reprend bon nombre de ses photos prises sur le vif. Moments intimes ou séances d’enregistrement nocturnes dans les immenses caves transformées en studio d’enregistrement. Une période qui marqua durablement l'histoire de la villa, en faisant d'elle un lieu mythique de l'histoire du rock.

Et ce livre est l’occasion pour les auteurs d'aller plus loin et de nous raconter aussi l’histoire de Nellcôte, construite au début du 20e siècle, l’une des plus belles demeures surplombant la baie de Villefranche et qui appartient aujourd’hui à un oligarque russe. A delà des Stones, Benoît Jarry et Florence Viard ont minutieusement dressé la généalogie de la villa et ses propriétaires successifs, milliardaires, diplomates, industriels réputés, survivants du Titanic, résistants, et stars du rock donc.

"Les Rolling Stones & Nellcôte - La véritable histoire d'une villa mythique" - Benoît Jarry, Florence Viard, Dominique Tarlé - Le Mot et le Reste - (100p-35€)