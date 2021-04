Rolling Stones : leur grande exposition immersive, "Unzipped", s'ouvrira au Stade Vélodrome de Marseille le 10 juin

Temple du football et de grands concerts rock, le Stade Vélodrome de Marseille (rebaptisé "Orange Vélodrome") s'ouvre à une grande exposition événementielle afin de célébrer un groupe mythique qui s'est produit dans la cité phocéenne en 1966, 1990 et 2003, avant d'y avoir fait son grand retour en juin 2018 pour leur dernier concert français en date : les Rolling Stones.

Parcours initiatique dans l'épopée des Stones

Jeudi 15 avril en fin de matinée, lors d'une conférence de presse en ligne organisée au Stade Vélodrome, Philippe Manœuvre, journaliste rock, fan des Stones devant l'Éternel et parrain de l'événement, et Martin d'Argenlieu, directeur des grands projets pour le Stade Vélodrome, ont présenté Unzipped, "exposition immersive" et "parcours initiatique" au cœur de l'épopée du groupe britannique à la longévité imposante - près de soixante ans d'existence. L'exposition s'ouvre le 10 juin 2021 (jusqu'au 5 septembre) dans les salons réaménagés, redécorés, du stade phocéen, dans une configuration adaptée aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus. La billetterie est ouverte sur le site du stade depuis jeudi 11 heures.



Rien n'étant trop grand ni trop beau pour les Stones, un espace de 2000 mètres carrés a été aménagé pour accueillir "plus de 400 objets inédits" et différents espaces immersifs afin de replonger dans des moments de la vie musicale, mais également personnelle du groupe. Avec son enthousiasme d'éternel adolescent, Philippe Manœuvre, ancien rédacteur en chef de Rock'n Folk, a énuméré quelques temps forts d'une exposition pour laquelle les Rolling Stones "ont littéralement ouvert leur coffre-fort" : costumes de scène, instruments, maquettes originales des décors imaginés pour leurs grandes tournées... Tout sera mis en valeur selon une scénographie précise. "Rien n'est plus triste qu'un costume de scène sans scène", a souligné le plus populaire des "érudits rock", qui annonce des "magic mirrors" et éclairages destinés à faire étinceler les paillettes des tenues stoniennes... Les set-lists des concerts, peintes par le guitariste Ronnie Wood, seront également exposées, dont celle du concert du 26 juin 2018 au Stade Vélodrome.

Reconstitutions d'un studio d'enregistrement et de l'appartement de 1962

Les fans des Rolling Stones auront l'occasion de s'immerger dans des reconstitutions de décors grandeur nature relatifs à l'histoire du groupe. Ils se retrouveront quasiment aux manettes des studios Olympic (un nom qui sonne comme un clin d'œil aux supporters de l'OM) de Londres, reconstitués au Vélodrome. À travers la vitre de la régie, ils pourront contempler les instruments originaux du groupe et des images d'archives en noir et blanc tournées par Jean-Luc Godard... Par ailleurs, un espace en 3D célébrera le fameux "lips and tongue logo" des Stones, ces légendaires lèvres charnues d'où s'échappe une langue rouge vif...



Autre temps fort attendu, la reconstitution à l'identique du petit appartement londonien dans lequel séjournèrent les Stones en 1962, au 102, Edith Grove. Pour s'en faire une idée, le musée de Groninger, aux Pays-Bas, où l'exposition Unzipped - en version numérique - s'achève le 18 avril, a posté le 7 avril un tweet avec une vidéo de la mise en place des décors (avec mégots et vaisselle sale)...





⚡️LAATSTE KANS, ONLINE TENTOONSTELLING THE ROLLING STONES- UNZIPPED!⚡️

De populaire tentoonstelling Unzipped Online nog niet gezien? Dat kan nog t/m 18 april! Je maakt ook nog eens kans op mooie prijzen. Bestel hier je tickets! https://t.co/b0qfzDBJ06 pic.twitter.com/8p2msXSUzf — Groninger Museum (@groningermuseum) April 7, 2021



Unzipped se clôturera sur une célébration du légendaire concert de La Havane du 25 mars 2016, dans un son quadriphonique, avec des écrans sur tous les murs de l'ultime salon dédié à l'exposition. "C'est un concert fondamental, a souligné Philippe Manœuvre, en plus il était gratuit, ça ne s'est produit que cinq fois sur 4000 concerts !" Ce bouquet final, dédié à la scène, n'est pas sans rappeler celui de l'exposition David Bowie Is qui s'achevait également dans un grand espace dont les murs étaient tapissés d'écrans où l'on pouvait contempler, avec émotion, diverses performances du chanteur britannique... Nul doute que l'exposition immersive consacrée à Bowie aura inspiré les concepteurs d'Exhibitionism (le titre initial de la première version de l'expo lancée à Londres), rebaptisée Unzipped.

"Vous allez adorer", promet Mick Jagger

À la fin de la conférence de présentation d'Unzipped à Marseille, une brève vidéo de Mick Jagger a été diffusée. Le chanteur de 77 ans y promet en français à ses fans : "Vous allez adorer." Sans rien promettre, les organisateurs n'excluent pas une visite surprise des membres du groupe. "On n'est jamais à l'abri d'une venue des Rolling Stones à Marseille", a glissé Philippe Manœuvre. Et Martin d'Argenlieu de conclure que si les Stones ont choisi la cité phocéenne pour unique étape française de l'exposition, c'est parce que c'est "une ville rebelle", et ils sont eux-mêmes "des rebelles".







Afin de limiter l'affluence conformément aux exigences sanitaires, des créneaux de réservation sont organisés afin de ne pas dépasser 200 visiteurs par séance. L'exposition sera ouverte sept jours sur sept, avec des nocturnes le vendredi. Les organisateurs espèrent accueillir 200 000 fans.





"Unzipped", du 10 juin au 5 septembre 2021 au Stade Orange Vélodrome

Tarifs : 25 euros pour les adultes

19 euros pour les 12-25 ans

15 euros pour les 6-11 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans