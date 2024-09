Rentrée musicale : albums, concerts, émissions, films, série, 13 bonnes raisons de se réjouir

Souriez, c'est la rentrée ! Justice, Bob Dylan et Paul McCartney en concert, Jamie XX, David Gilmour, Manu Chao et Lana Del Rey de retour avec de nouveaux albums, DJ Mehdi en série documentaire, Philippe Katerine et Laurent Garnier à la radio, sans oublier les révélations Lucky Love et Youssef Swatt's : voici 13 propositions qui résument tout ce qu'on a particulièrement hâte d'écouter, voir, découvrir et expérimenter d'ici la fin de l'année.

1 Premier album pour Lucky Love, repéré à l’ouverture des Paralympiques

Il était inoubliable à la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août. Cultivant ce soir-là une ressemblance étonnante avec Freddie Mercury, Lucky Love est ce chanteur et danseur qui révélait un bras manquant en tombant la veste, au cœur d’une performance bouleversante. A 30 ans, cet artiste multi-talentueux a déjà un parcours impressionnant : il a dansé avec Carolyn Carlson, étudié les arts avec Roméo Elvis, fait une apparition sur les planches aux côtés de Béatrice Dalle et Joey Starr dans Elephant Man de David Bobée, a été applaudi en tant que transformiste dans le cabaret chez Madame Arthur, et a défilé pour Lanvin, Kenzo et Dior. Il s’affirme désormais dans la chanson. Après la sortie l’an passé de Tendresse, un premier EP remarqué qui contenait son single Masculinity, il publie cet automne son premier album I Don’t Care If It Burns. Dans ce disque aux climats variés, enregistré à Los Angeles et chanté en anglais, il a mis beaucoup de ce qui a nourri sa trajectoire, entre intimisme hyperpop et pop-dance endiablée.

Album "I Don’t care if it burns" le 15 novembre

En concert à la Gaité lyrique (complet) le 21 novembre et à La Cigale le 25 mars 2025

La performance émouvante de l'artiste Lucky Love au pied de la Concorde ✨



Le direct : https://t.co/3MAKaLC8Ik#Paris2024 #ceremoniedouverture pic.twitter.com/n5Rv42iKX7 — France tv (@FranceTV) August 28, 2024

2 Laurent Garnier et Philippe Katerine dans le poste

Déjà, on se frottait les mains de l’arrivée de Philippe Katerine comme chroniqueur hebdomadaire tous les jeudis dans la matinale de France inter. Ses doux délires promettent de secouer nos matins gris : lors de la première très remarquée, et filmée, le 29 août, le chanteur qui a fait sensation dans le monde entier durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques cet été, a interprété son dernier single Nu… après avoir retiré tous ses vêtements. Une autre raison de se féliciter suivait dans la foulée : Laurent Garnier prendra désormais les rênes de FIP tous les premiers samedis du mois de 22h à 00h30. Dans l’émission [DEEP]SEARCH, le DJ et producteur de légende, qui écoute jusqu’à 500 disques par jour (!), livrera le meilleur de sa moisson mensuelle de sons. Connu pour ses goûts à la fois éclectiques et très sûrs, il promet une émission "très ouverte d’esprit" avec "beaucoup de sons dance-floor, club" mais aussi "de la soul, du reggae et d’autres choses." A découvrir dès le 7 septembre à 22h.





Philippe Katerine sur France inter tous les jeudis dans la matinale, vers 9h

Laurent Garnier sur Fip chaque premier samedi du mois de 22h à 00h30

3 Bob Dylan en concert à La Seine musicale et plus encore

Alors qu’on attend avec une certaine impatience A Complete Unknown, le biopic promis en France en janvier prochain que lui consacre James Mangold avec Timothée Chalamet dans le rôle titre, Bob Dylan continue son Never ending tour. Il fera halte pour deux dates à La Seine Musicale (Paris Boulogne), les 24 et 25 octobre. Le Nobel de littérature étant âgé de 83 ans, c’est peut-être une des dernières occasions de le voir sur scène dans un exercice où tout peut arriver, y compris des chansons qu’ils ne jouait plus depuis longtemps comme A Hard Rain’s A-gonna fall ou Highway 61 revisited. Fin septembre sortira par ailleurs un coffret de 27 CD de ses enregistrements live avec The Band en 1974. Il sera précédé le 18 octobre d’une étonnante anthologie initiée par un producteur français regroupant 25 morceaux d’artistes fortement inspirés de Dylan dans les années 60, dont Lou Reed avec une première version de Men of Good Fortune datée de 1965.

Bob Dylan en concert à La Seine Musicale les 24 et 25 octobre

CD anthologie “He Took Us By Storm” (Bear Family/ PIAS) le 18 octobre

Coffret Bob Dylan & The Band : The 1974 Live Recordings (Columbia Legacy) le 20 septembre

4 Manu Chao de retour avec son premier album studio depuis 17 ans

Rebelle au star-system et aux rouages bien huilés de l’industrie, le chanteur et musicien franco-espagnol sort enfin de sa réserve, et c’est un évènement. Discret mais jamais vraiment disparu des radars, multipliant les collaborations et jouant en permanence aux quatre coins du monde dans de petites salles ou des festivals confidentiels, Manu Chao s’apprête à publier le 20 septembre son cinquième album studio, le premier depuis dix-sept ans et La Radiolina (2007). Si l’on en croit les trois premiers singles partis en éclaireurs, l’ancien leader de La Mano Negra n’a pas changé d’un iota. Il mélange toujours avec bonheur reggae, rock et musiques latines, y compris les plus récentes, et textes engagés en espagnol, sa langue natale, emprunts d’espoir. Ainsi Viva Tu, dévoilé en mai, est une ode à la vie et à la liberté, Sao Paulo Motorboy est un hymne aux livreurs à moto de la mégapole brésilienne, tandis que Tu Te Vas en duo avec la rappeuse française Laeti, est un reggae-rap de rupture sentimentale. Autant d’obsédantes ritournelles qui semblent familières dès la première écoute.

Album "Viva Tu", sortie le 23 octobre

5 Tahar Rahim dans la peau de Monsieur Aznavour

"Il a été au-delà de ce qu’on aurait imaginé", disait au printemps Grand Corps Malade au sujet de Tahar Rahim, qu’il dirige avec Mehdi Idir dans Monsieur Aznavour. L’acteur, qui porte sur ses épaules le biopic sur l’artiste franco-arménien disparu en 2018, s’avère en tout cas bluffant de ressemblance dans le second trailer dévoilé mardi 3 septembre. On y découvre enfin ses traits, ses mimiques et sa gestuelle, et c’est à s’y méprendre, y compris sa voix. Pour se glisser dans la peau de l’auteur de La Bohème, Tahar Rahim a notamment suivi des cours de piano ainsi que huit heures de cours de chant par semaine durant six mois pour assurer lui-même les parties chantées du biopic. Ce travail acharné semble avoir payé. On a d’autant plus hâte de voir Mr Aznavour que Grand Corps Malade promet de faire découvrir des aspects méconnus de la vie de ce géant de la chanson française.



Le film "Monsieur Aznavour" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, en salles le 23 octobre





6 DJ Mehdi à l’honneur avec une série et un concert hommage

Disparu tragiquement en 2011 à l’âge de 34 ans, DJ Mehdi a produit quelques-uns des meilleurs albums de rap des années 90 (ceux de Ideal J, Kery James, du 113) avant de prendre le virage électronique au sein du label fleuron de l’électronique française Ed Banger (Justice, Cassius, Mr Oizo). Premier à faire le grand écart dans le meilleur des deux mondes, ce sorcier du son précoce et attachant fait l’objet d’une série documentaire en six épisodes (40 mn chaque), réalisée par son ami Thibaut de Longeville. Il y exhume des images intimes, dont certaines des tout débuts de ce visionnaire, aussi jubilatoires que poignantes. Cette série, qui a remporté le prix de la meilleure série documentaire à Cannesseries, est à découvrir dès le 12 septembre sur Arte.tv (avec une avant-première au Grand Rex le 11). Une soirée consacrée à Dj Mehdi est également prévue le 14 septembre à la Gaîté Lyrique, avec un concert hommage animé par Mokobé du 113, où sont attendus Busy P, Santigold, Kery James, A-Trak, Rockin’ Squat (Assassin), Riton (Carte Blanche), DVNO, Sages Poètes de La Rue, DJ Feadz, Pit Baccardi, DJ James, China Moses & Neil Essadi.



Série documentaire "DJ Mehdi : Made in France" ( 6 épisodes) sur arte.tv à partir du 12 septembre

Soirée hommage à DJ Mehdi à La Gaîté Lyrique le 14 septembre





7 David Gilmour, un retour discographique en famille

Neuf ans qu’il n’avait pas sorti d’album. L’ancien Pink Floyd est de retour en cette rentrée avec un album très attendu de ses admirateurs, baptisé Luck and Strange. Ce disque, son cinquième en solo, a tout pour combler les fans de Pink Floyd, auquel on pense régulièrement sur ces dix titres, où son jeu de guitare fait toujours merveille. Sa femme Polly Samson, qui l’accompagne fidèlement aux textes depuis trente ans, n’est plus seule cette fois : leur fille Romany, 22 ans, lui donne la réplique à la harpe et au micro de sa voix d’ange sur le splendide second single Between Two Points, orné d’un solo du père à se damner. Quant à Scattered, il a été écrit avec son fils adoptif Charlie, 35 ans. Ce nouvel album est en tout cas l’occasion d’une tournée de David Gilmour qui le mènera de Rome (cinq dates, du 27 septembre au 3 octobre 2024), à Londres (six dates au Royal Albert Hall du 9 au 15 octobre) puis aux Etats-Unis. La France attendra…



Album "Luck and Strange" sortie le 6 septembre

8 Justice amène enfin son show explosif à domicile

Alors que leurs morceaux ont résonné tous l’été durant les cérémonies olympiques, il est temps de découvrir Justice sur scène, et dans leur ville, en 2024. Xavier de Rosnay et Gaspard Augé ont en effet concocté, dans la foulée de leur excellent album Hyperdrama sorti en avril après huit ans d’absence, un show live impressionnant, d’une puissance inégalée. Après avoir présenté dans nombre de festivals cet été ce grand mix explosif mêlant anciens et nouveaux hits réarrangés sous une pluie de lights dantesque, le duo parisien sillonnera les Etats-Unis cet automne avant de revenir jouer à l’Accord Arena de Paris Bercy fin décembre, comme un cadeau de Noël. Il reste encore des places pour ces concerts à domicile à ne pas louper, bien que la tournée soit selon eux "loin d’être terminée", puisqu’elle se poursuivra en 2025.

Justice en concert les 17 (reste des places) et 18 décembre (complet) à l’Accor Arena Paris Bercy

9 Jamie XX injecte de la finesse sous la boule à facettes

Neuf ans après son chatoyant premier album solo, In Colours, l’architecte sonore du trio britannique The xx lui offre enfin une suite. Et ça valait le coup d’attendre. In Waves est composé de douze titres où son art du sample et du trafic sonore de haut vol fait à nouveau des étincelles. Comme lors de ses DJ sets, c’est à une orgie de textures, de sensations auditives et de grooves malins que nous convoque cet album inspiré, assuré de nous faire danser en cette rentrée. Jamie XX y a invité de nombreuses voix amies, dont celle de ses partenaires Oliver et Romy (sur Waited All Night) et celles de Kelsey et John de Panda Bear (Dafodil). Hélas, sa prochaine tournée cet automne, qui le mènera en Amérique latine, aux Etats-Unis et en Australie, ne passe pas par la France pour le moment.

Album "In Waves" sortie le 20 septembre

10 Paul McCartney en concert à Paris et un documentaire sur les Wings

Ce musicien est un trésor mondial et les tournées de ce survivant des Beatles, dont chaque fan tremble qu’elle ne soit la dernière, créent chaque fois l’évènement. Démarré en 2022, son Got Back Tour fait halte à Paris les 4 et 5 décembre 2024 à la Défense Arena. Alors que l’âge semble n’avoir aucune prise sur le compositeur, auteur, chanteur et multi-instrumentiste âgé de 82 ans, son show, salué de toutes parts, balaye 60 ans de musique, avec des hits tels Hey Jude, Let it be, Live and Let Die ou Band on the Run, tirés aussi bien de ses albums en solo, que de ceux des Beatles ou des Wings. Justement, le film One Hand Clapping sur l’intimité en studio à Abbey Road des Wings, le groupe qu’il monta au lendemain de la rupture des Beatles et dans lequel figurait son épouse Linda, refait surface dans une version restaurée. Il sera visible en France dans certaines salles de cinéma (à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nice, Grenoble, Toulouse, Clermont-Ferrand etc), et notamment celles du circuit Pathé, les 29 et 30 septembre. Il est recommandé de s’inscrire dès à présent ici. Enfin, Michka Assayas, qui a retracé la trajectoire de "Macca" dans une série de neuf épisodes passionnants cet été dans son émission Very Good Trip sur France Inter, en a tiré un ouvrage, Very Goog McCartney Trip, enrichi de photos, de détails et de réflexions personnelles sur sa plongée dans la vie du Beatles, qui sortira le 4 octobre.

Paul McCartney en concert les 4 et 5 décembre à La Défense Arena Paris

Le documentaire "One Hand Clapping" à voir dans certaines salles les 29 et 30 septembre

Livre "Very Good McCartney Trip" de Michka Assayas et Maud Berthomier (GM Editions) sortie le 4 octobre





11 Lana Del Rey, reine du Lasso en approche

Après son passage remarqué en tête d’affiche le 21 août à Rock en Seine, où Lana Del Rey a comblé les 40 000 spectateurs venus l’applaudir, elle et sa voix de sirène mélancolique, on attend désormais avec impatience son nouvel album, Lasso. L’autrice et compositrice, qui l’annonçait depuis des mois comme un album de country, un genre très en vogue actuellement outre-Atlantique, tempère ces derniers temps les attentes en ce sens. De fait, le premier single livré début juillet, Tough, en duo avec le rappeur Quavo (Migos), ressemblait plus à un morceau de Lana qu’à un morceau de country pur jus. Depuis, elle a indiqué que ce disque, enregistré à Nashville avec son fidèle producteur Jack Antonoff, ne se démarquera pas vraiment de son style habituel, ancré depuis toujours dans l’Americana. Quant à sa date de sortie, impossible de savoir si ce sera en septembre, plus tard dans l’année ou même en 2025.

Album "Lasso", date de sortie à confirmer

12 La révélation rap Youssef Swatt’s squatte les salles parisiennes

Gagnant le 21 juillet de la saison 3 du radio-crochet la Nouvelle Ecole (sur Netflix), Youssef Swatt’s aura comblé avec son titre Générique de fin tous les amateurs de rap ciselé avec du sens. Soutenu avec enthousiasme par le rappeur SDM (dont on attend d’ailleurs un nouvel album regorgeant d’invités, ALVALM, le 27 septembre), juré du concours aux côtés de Aya Nakamura et SCH, le Belge d’origine algérienne a impressionné. Youssef Swatt's, qui a déjà trois albums à son actif, compte bien s’imposer avec le quatrième, très attendu, dont on ignore encore le titre et la date de sortie. Ce qu’on sait en revanche c’est que le rappeur, qui a déjà collaboré avec la crème du rap (IAM, Oxmo Puccino, Gael Faye etc), a prévu de sillonner la France cet automne et de multiplier les concerts dans la capitale, les salles n’étant plus assez grandes pour contenir son fan club en expansion. Il sera ainsi le 5 septembre à la Maroquinerie, le 24 novembre à La Cigale et le 25 novembre au Bataclan. Toujours plus haut, bientôt au sommet.

En concert à Paris le 5 septembre à la Maroquinerie (complet), le 24 novembre à La Cigale (complet) et le 25 novembre au Bataclan (il reste des places, faites vite).

13 "La Haine" de Kassovitz adapté en comédie musicale

Sorti en 1995, La Haine de Mathieu Kassovitz, lauréat du César du meilleur film cette année-là et salué par la critique internationale, a marqué son époque et toute une génération. Ce film, qui suivait les péripéties de trois jeunes de cité (Saïd, Vinz et Hubert) au lendemain d’une nuit d’émeutes en banlieue, et a lancé notamment les carrières de Vincent Cassel et de Mathieu Kassovitz, est devenu culte. Trente ans plus tard, l’acteur et réalisateur revisite aujourd’hui son chef d’œuvre en le portant à la scène dans une comédie musicale baptisée La Haine : jusqu’ici rien n’a changé. Quinze tableaux inspirés du film, qu’il présente comme une ode à l’amour, à la solidarité et à l’amitié, mêlant danse, cinéma, rap et théâtre. Le dispositif, innovant, est très prometteur. D’autant que Kassovitz a visiblement "encore des choses à dire" au présent.

Spectacle "La Haine : jusqu'ici rien a changé" à la Seine musicale (Paris) du 10 au 20 octobre 2024 et du 27 novembre au 1er décembre, et en tournée dans toute la France jusqu’au 21 juin, et notamment du 8 au 10 novembre 2024 au Dôme de Marseille et du 15 au 17 novembre au LDLC Arena à Lyon.