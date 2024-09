La bande-annonce officielle du film "Monsieur Aznavour" dévoilée au public

Ce long-métrage, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, sortira le 23 octobre. Dans la bande-annonce, on découvre un échange savoureux avec Edith Piaf.

Cette fois-ci, on voit bien le visage de Tahar Rahim, l’interprète de Charles Aznavour. La bande-annonce officielle du film Monsieur Aznavour, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, a été mise en ligne mardi 3 septembre peu avant midi. Elle a été visionnée plus de 4 000 fois en l'espace de trois heures. Et les premiers commentaires sont plutôt enthousiastes. Le premier teaser avait été partagé sur les réseaux sociaux le 22 mai, jour du centième anniversaire de la naissance de Charles Aznavour. Les producteurs et réalisateurs du film avaient occulté volontairement le visage de Tahar Rahim.

Dans cette nouvelle bande-annonce, l’acteur est présent sur tous les plans. Tahar Rahim y joue au piano quelques notes de La Bohème et échange avec Edith Piaf dans un dialogue savoureux. On voit surtout le jeune artiste, dont personne ne croit en la réussite, se muer en homme plein de détermination, capable de tout sacrifier pour se voir en haut de l’affiche.

Le film Monsieur Aznavour relate "l'ascension d'une légende", le parcours "exceptionnel et intemporel" de l’artiste. Bastien Bouillon et Marie-Julie Baup donnent la réplique à Tahar Rahim dans ce film très attendu.